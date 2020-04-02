Механик шахты использовал фальшивый диплом об образовании

Одну из руководящих должностей на угольном предприятии Воркуты занимал человек, который при устройстве на работу предъявил фальшивый документ о получении высшего образования. Этот факт выявили сотрудники Воркутинской межрайонной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

По информации прокуратуры Коми, в 2009 году житель Воркуты предъявил в отдел кадров шахты диплом ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)», что послужило одним из условий принятия его на должность механика шахты «Комсомольская». В течение нескольких лет он занимал руководящие должности на угольных шахтах Воркуты.

О том, что диплом у этого человека поддельный, правоохранители узнали еще в 2015 году. Сотрудники ОМВД России по Воркуте изъяли подложный диплом. В возбуждении уголовного дела полицейские отказали, сославшись на то, что срок давности привлечения к уголовной ответственности истек.

Но даже после изъятия фальшивого диплома его бывший владелец по-прежнему занимал на предприятии руководящие должности, требующие наличия высшего образования. Стать руководящим работников и удержаться на нерядовой должности этому человеку удалось только потому, что он считался специалистом с вузовским дипломом.

Воркутинская спецпрокуратура отменила принятое в 2015 году постановление об отказе в возбуждении уголовного дела как незаконное. По итогам дополнительно проведенной проверки сотрудники ОМВД России по Воркуте возбудили в отношении руководящего работника без диплома уголовное дело.

Фото nk-tv.com