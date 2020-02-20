В Коми загорится «Северное сияние»

Жители Усть-Куломского и Прилузского районов Коми примут участие в межрегиональном проекте «Северное сияние», направленном на поддержку инициатив по развитию сельских территорий. Кроме республики проект, благодаря которому в деревнях и селах должны появиться новые небольшие предприятия, улучшиться ситуация в сфере туризма, будет реализоваться в Архангельской и Мурманской областях.

Один из авторов партнерского проекта – Фонд содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга». Год назад этот фонд проводил семинар для активистов ТОС, пригласили представителей разных районов Коми, экспертом выступила Ива Лебедева из российской автономной некоммерческой организации «Агентство развития сельских инициатив» (АРСИ). На этом семинаре сельских активистов учили писать бизнес-планы, заявки в различные грантовые фонды. Люди рассказывали о проектах, которые они давно хотели воплотить в жизнь, а эксперты их консультировали, исправляли ошибки, рекомендовали, на чем сделать акценты в зависимости от того, в какой фонд подается заявка на грант.

– С Коми АРСИ раньше не сотрудничало, но в прошлом году моя коллега, побывав здесь на семинаре, поразилась тому, какие активные у вас люди, как быстро они готовы учиться новому, какие проекты разрабатывают. И нам очень захотелось поработать на вашей территории, – рассказала «Республике» директор агентства Светлана Копылова.

АРСИ уже около десяти лет сотрудничает со словацкой некоммерческой организацией Machaon International, с ее помощью ассоциация уже реализовала немало проектов на территории России. И в данном случае, побывав в Коми, оценив активность ее тосовцев, представители АРСИ стали своего рода посредниками между «Серебряной тайгой», сельскими активистами нашего региона и словацкой НКО, директором которой, кстати, является россиянка Светлана Белова, несколько лет назад перебравшаяся в Словакию. Machaon International на гранты Европейского союза помогает жителям маленьких деревень, старинных сел в разных странах сохранить свои традиции, сложившийся веками уклад и одновременно сделать эту самобытность изюминкой, которая привлечет туристов, поможет создать небольшой бизнес.

Светлана Белова рассказала о том, как группа деревенек в Моравском регионе Чешской Республики буквально расцвела благодаря дереву оскеруше – редкому сорту рябины домашней. В старину оскеруше была в чести – на ее основе готовили напитки, различные лакомства, а потом эта традиция забылась, и рябину начали воспринимать как сорное, никому не нужное дерево, вырубать. Но нашелся неравнодушный человек, который захотел возродить традицию. Местные бабушки вспомнили рецепты, сельчане объединились в инициативную группу «Стражницко», начали проводить тематические фестивали и ярмарки, подтянулись и другие мастера традиционной гастрономии, народных промыслов. Прошло 15 лет, и теперь сюда в дни праздников приезжают тысячи туристов, у местных жителей появилась новая статья доходов, а те самые бабушки теперь в свободное время ездят по миру, делятся опытом с другими сельскими активистами. Звали их посетить и регионы России, где будет реализоваться проект «Северное сияние», но пожилые мораванки все же в такую даль ехать не рискнули.

Директор АРСИ Светлана Копылова рассказала об опыте реализации подобных проектов в Калининградской области. Сначала тех, кто хотел развивать сельский туризм, свозили в Белоруссию, чтобы показать, как это происходит там. Сперва, по ее словам, люди смотрели на опыт соседней страны скептически, но потом вдохновились: «Если уж белорусы, у которых исторических достопримечательностей после войны практически не осталось, туризм развивают, то Калининградской области тем более этим заняться надо». В результате воплотили в жизнь немало интересных идей. Например, жительница поселка Ильичево Инесса Наталич больше двадцати лет мечтала восстановить старинную немецкую школу и создать в ней музей, и наконец, при поддержке специалистов АРСИ, смогла это сделать. А в результате это послужило еще и благоустройству поселка – власти, наслушавшись жалоб на то, что на улице туристические автобусы в грязи вязнут, привели дорожное полотно в порядок.

Фонд содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга» создан в 2002 году на основе Сыктывкарского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) и реализует проекты, направленные на устойчивое управление лесными ресурсами и устойчивое развитие сельских территорий. 14 июня 2017 года внесен Министерством юстиции России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента.

Результатом сотрудничества Machaon International, АРСИ, «Серебряной тайги», Кольского центра охраны дикой природы, НКО «Клуб друзей национального парка «Кенозерский» стал проект «Северное сияние», направленный на развитие сельских территорий в Коми, Мурманской и Архангельской областях, получивший грант Европейского союза. Проект рассчитан на три года начиная с нынешнего. Общее финансирование для трех регионов на 2020-й – 3,5 миллиона рублей. Сумма не такая уж большая, но, чтобы помочь организовать микробизнес, поспособствовать развитию туризма на селе, много и не надо. Главное тут, что сельские активисты получат хорошую теоретическую поддержку: им помогут с разработкой проекта, оформлением документов, дадут возможность пообщаться с теми, кто имеет опыт реализации аналогичных идей.

– Получить подобный грант больше шансов у партнерских проектов. И «Северное сияние» как раз такой: в качестве европейского партнера выступает Machaon International, в качестве российского – АРСИ, плюс три региональных партнера. Из маленьких партнерских проектов-искорок в трех регионах и должен сложиться проект «Северное сияние», благодаря которому, мы надеемся, и засияет экономика на сельских территориях, – рассказала Светлана Копылова.

Дабы не «размазывать» грант по всей территории, в Коми пока решили ограничиться Усть-Куломским и Прилузским районами. В Усть-Куломском районе в зону действия проекта попадут сельские поселения Помоздино, Вольдино и Пожег вместе с деревнями, которые к ним относятся. В Прилузском – Объячево, тоже со всеми населенными пунктами, подведомственными этому СП. Сотрудники «Серебряной тайги» уже пообщались с потенциальными авторами проектов. Во второй половине мая для них проведут семинары в райцентрах. Эксперты помогут составить проекты, которые потом пойдут на конкурс. Комиссия выберет лучшие, затем в течение трех лет будут выделяться средства на реализацию. Причем в самостоятельное плавание сельчан не отпустят, специалисты будут сопровождать проекты, помогать справиться с трудностями, консультировать. В идеале на территориях «Северного сияния» через три года не только должны появиться мини-предприятия, но и организоваться сообщество активистов, предпринимателей, местных властей, которые вместе будут действовать на благо села.

Как отметила заместитель директора фонда «Серебряная тайга» Валентина Семяшкина, и в Усть-Куломском, и в Прилузском районе местные администрации очень заинтересованы в проекте, активные и понимающие. Что касается идей, которые могут в дальнейшем стать проектами в рамках «Северного сияния», то в Усть-Куломском районе, например, в числе прочих есть интересная инициатива по переработке шерсти. Тема эта актуальная, в сельских поселениях держат много овец на частных подворьях, шерсть прядут и вяжут, но в очень малых количествах, в основном для собственных нужд, иногда продают носки и варежки. Есть желающие организовать современное производство шерстяных изделий. Объячево может стать своеобразными «воротами» в недавно созданный национальный парк «Койгородский», часть его территории приходится на Прилузский район. Поэтому пора начать создавать некие центры, где потенциальные туристы могли бы получать информацию об этой природной территории. Кроме того, можно развивать производство сувенирной продукции с этноколоритом, национальных деликатесов.

Анна ПОТЕХИНА

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