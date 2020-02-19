В Конституцию России внесут запрет на отчуждение территорий

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию страны. Стенограмма обсуждения опубликована на портале kremlin.ru.

Обращаясь к участникам встречи, глава государства отметил, что в 1993 году, когда принималась конституция, некоторые вещи невозможно было закрепить не только в основном законе, вообще ни в каком законе, в том числе потому, что не было такого состояния, в котором сейчас находится страна. Например, было сложно сформулировать положения, связанные с суверенитетом страны либо с местом России в мире. Власть не могла тогда гарантировать и предлагаемые ныне социальные гарантии в силу сложного экономического положения, поскольку не было ресурсов для их выполнения. Сейчас такая возможность появилась.

На данный момент поступило уже более 500 предложений по внесению изменений в Конституцию России от граждан и объединений, представляющих практически полный срез общества. Как отметил руководитель рабочей группы Павел Крашенинников, наибольшей поддержкой пользуются предложения президента, направленные на укрепление суверенитета страны, а также положение, фиксирующее социальную ориентацию государства.

В ходе обсуждения актер и режиссер Владимир Машков предложил прописать в конституции запрет на отчуждение территорий России:

– Территория России – это не только земля, но, как мне кажется, еще и территория разных культур, уникальных. В прошлом году, набирая студентов, я проехал от Калининграда до Владивостока, общался с людьми и могу сказать, что у людей есть некоторые опасения. Связаны они с тем, что в иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями, проскакивают слова некоторых зарубежных политологов: «Пока Путин президент, мы ничего не сможем сделать. Но после того как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется – прекрасная формулировка – окно возможностей». Возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова, кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то даже и присматривается к Калининграду. В связи с этим я могу не совсем точно сформулировать, юристы помогут и направят, мне кажется, что было бы неплохо закрепить в конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать нельзя, и даже вести переговоры по этому поводу нельзя.

Владимир Путин ответил, что, хотя по этим вопросам России приходится вести переговоры, идея сама по себе ему нравится. Юристам будет поручено сформулировать ее должным образом.

Лина ПЕРОВА

Фото kremlin.ru