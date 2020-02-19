В Коми оценят возможности строительства целлюлозного комбината

Правительство Коми, АО «Монди СЛПК» и ООО «Лузалес» подписали соглашение о сотрудничестве. Предметом соглашения стало совместное развитие лесного комплекса республики. Подписи в документе поставили глава Коми Сергей Гапликов, генеральный директор АО «Монди СЛПК» Клаус Пеллер и председатель совета директоров ООО «Лузалес» Руслан Семенюк.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, документ направлен на повышение вклада лесного комплекса в экономику республики, а также на создание благоприятных условий для развития и роста бизнеса и производственного потенциала региона в области лесного хозяйства.

В частности, в рамках соглашения стороны договорились о проведении предпроектной работы по оценке лесного фонда и инфраструктуры для определения потенциальной возможности строительства целлюлозного комбината на территории Республики Коми.

После проведения работ будет получена объективная информация о лесных ресурсах для обеспечения проекта, которая станет важным фактором в привлечении генерального инвестора в проект.

Напомним, проект строительства в Республике Коми целлюлозного комбината глава региона презентовал в ходе рабочей поездки в Финляндию в сентябре 2019 года. По итогам поездки была создана рабочая группа для проработки вопросов, связанных с реализацией проекта.

5 февраля по приглашению главы региона Сыктывкар с деловым визитом посетили представители ведущих производителей лесопромышленного оборудования и техники, а также консалтинговых компаний Финляндии. В ходе рабочей встречи с Сергеем Гапликовым представители финской делегации подтвердили готовность к расширению сотрудничества с Коми в сфере лесной промышленности и ведущими лесопромышленными предприятиями региона – АО «Монди СЛПК» и ООО «Лузалес». На встрече был представлен проект строительства целлюлозного комбината, который вызвал заинтересованность у финской стороны.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru