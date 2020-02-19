Мемориалы павших воинов обновили

Жители Республики Коми смогут посетить места захоронений советских воинов в Калининградской области. Об этом сообщает правительственный портал региона. В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы информация обновляется на мемориальных плитах.

В прошлом году в Калининградской области впервые стартовала беспрецедентная акция по уточнению мест захоронения советских воинов, павших в боях на территории Восточной Пруссии. Благодаря опубликованным архивам министерства обороны калининградские историки поименно выверяют списки захороненных и увековеченных солдат и офицеров, выявляя несоответствия и ошибки, допущенные при оформлении мемориальных плит и документов.

Сегодня в базе данных содержится информация о свыше 145 тысяч советских воинов, увековеченных на мемориалах в Калининградской области и на ближайших воинских захоронениях в Польше и Литве. Благодаря деятельности Калининградской региональной общественной организации «Наказ» уже удалось достоверно актуализировать сведения о почти 25 тысячах павших.

Многие ранее увековеченные на мемориалах в области фактически захоронены в других местах, в том числе на территории сопредельных государств. В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы эта информация обновляется на мемориальных плитах.

В 2020 году, в канун Дня Победы, жители большинства субъектов Российской Федерации традиционно планируют посетить места захоронений советских воинов, а также принять участие в праздничных и памятных мероприятиях в Калининградской области.

Для уточнения актуальных данных о погибших родственниках рекомендуется воспользоваться электронной Книгой памяти Калининградской области, размещенной по адресу: http://www.kpko.ru.

Лина ПЕРОВА