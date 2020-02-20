Нынешнюю популяцию этих хищников в Коми нужно сократить вдвое

В 2020-2022 годах в Коми необходимо ликвидировать порядка 600 волков из нынешних 1200: до такой численности нужно сократить популяцию, чтобы серые хищники перестали так активно докучать людям, как сейчас. Актуальную для последних лет тему обсудили 12 февраля в Общественной приемной главы региона.

В прямой линии, посвященной вопросам выхода животных на территорию населенных пунктов, по видеосвязи участвовали представители сельского поселения Койдин в Койгородском районе, где, по уверениям местных жителей, волки чуть ли не каждый день уносят собаку, а то и двух.

– У меня лично тоже такое произошло. Съесть пса волк не смог, тот мощный был, дрался насмерть, пришел весь в ранах домой, а через сутки умер. А более мелкие собаки просто пропадают бесследно. На людей нападений не было, все-таки волки их боятся. Но, я думаю, в других населенных пунктах и в других районах ситуация подобная, – рассказал глава сельского поселения Леонид Черничкин. – Просто, по моему мнению, по мнению охотоведов, количество волков превысило допустимое. И, чтобы выживать, волки пошли в села.

Консультант отдела государственного учета, мониторинга и кадастра объектов животного мира минприроды Коми Владимир Турьев это мнение подтвердил отчасти:

– Проблема касается всей южной части Коми. Численность волков в настоящее время не такая уж высокая, бывало и больше. Сейчас порядка 1200 особей, а в начале 2000-х достигала двух тысяч. Нынешнюю популяцию желательно за три года сократить в два раза, нужно держать волка в рамках. Но в первую очередь хищников в населенные пункты привлекает легкая добыча – собаки. Волк ведь в большой степени синантропный вид, как крыса, ворона, голуби, – всем им без человека выживать сложнее.

– Я считаю, что если хорошо закрывать собаку на ночь – в вольер, в сарай, то сохранить ее от волка можно. Полностью волка в нашей северной зоне уничтожить невозможно, задача охотников – суметь поддерживать его страх перед человеком, – сказал начальник отдела государственного охотничьего надзора и контроля минприроды Коми Анатолий Павлов. – Проблема с волками существует по всей таежной зоне России – в Архангельской области, Карелии, других регионах.

Заместитель председателя правления Коми республиканского общества охотников и рыбаков Дмитрий Дробато высказал мнение, что если волки в деревне за несколько дней съели шесть собак, то это говорит еще и о том, что у пяти из этих собак хозяева были, мягко говоря, беспечными. Если уж одного пса серый хищник унес, нетрудно догадаться, что скоро он вернется за другим. Не станет легкой добычи – вернется в лес зайцев ловить. При условии, конечно, что в селе нет помойки с открытым доступом для хищников. Тогда будет искать пищу там.

– Весной все потихоньку утихнет, волки будут устраивать логово, щениться и в села до августа, пока волчата не подрастут, ходить не станут. Но весной проснутся медведи. И куда они в первую очередь пойдут? А все на ту же свалку, – добавил Владимир Турьев. – Хоть сто, хоть двести медведей вы убейте, пока не уберете доступную для них помойку, они будут туда ходить. В лесу для тех же медведей корма достаточно, на 90 процентов они питаются растительной пищей. Ягоды, корешки, жуки – им хватает. Лось, олень – это редкая добыча. Но на помойке питаться легче, медведица будет водить туда медвежат, они вырастут – поведут туда своих детей.

Еще одна причина того, что с весны по осень медведи крутятся возле населенных пунктов, – кладбища. Люди часто оставляют на могилах конфеты, блины, печенье. Все это медведи с удовольствием едят, а потом, повадившись ходить на погост, могут и могилы начать разрывать. Так что ради порядка и безопасности обычай оставлять еду на могилах лучше забыть.

Численность волков в Коми и других лесных регионах начала быстро расти в конце 90-х, когда прекратился их целенаправленный отстрел. В результате, как рассказал Владимир Турьев, проблему решали на государственном уровне: госстрах ради ускорения отстрела волков в рамках регулирования их численности выделил средства на авиацию. В 2006-2008 годах с вертолетов удавалось ликвидировать до ста особей в год, уничтожали их и другими методами. За три года ликвидировали порядка 700 волков. А потом их добыча фактически легла на охотников-любителей. Но за счет того, что стало много лосей и северных оленей, популяция волков начала быстро нарастать. Хотя большинству охотников волк не интересен, поскольку несъедобен, а выслеживать хитрого зверя в тайге – занятие непростое. В результате опытных охотников-волчатников в регионе осталось очень мало.

– У меня у самого бабушка в Койдине, езжу туда, разговариваю с людьми. Как получать лицензию на лося – все охотники, как на волков идти – охотников нет, – развел руками Дмитрий Дробато.

В то время как в населенные пункты на юге Коми заглядывают волки, жители Воркуты нередко видят на улицах песцов и лис. Что тоже вызывает опасения: эти звери могут быть разносчиками бешенства.

– У нас за всю историю было зафиксировано только два факта бешенства по Воркуте, был введен карантинный режим, выкладывали приманки со специальными вакцинами для зверей. В 2015 году пришлось много работы сделать из-за того, что песец покусал человека, – пояснил Владимир Турьев. – Песцы, как и волки, идут в город в поисках пищи, к мусорным бакам, потому что в тундре сейчас стало очень мало мышей и леммингов, последние два лета были очень дождливые, и численность мышевидных грызунов заметно упала. Из-за этого лисы и песцы бегают в городе.

По словам Владимира Турьева, минприроды совместно с ветеринарной службой, Россельхознадзором регулярно проводит мониторинг для выявления опасных болезней у диких животных. Пока ни бешенства у лис с песцами, ни африканской чумы свиней у диких кабанов на территории Коми не обнаружено.

Из Койгородского района по видеосвязи поступил вопрос: «Нельзя ли организовать некий мастер-класс по охоте на волков, прислать специалистов из города?» Дмитрий Дробато тем временем высмотрел на экране своего коллегу по охотобществу Ивана Паклина, скромно сидящего на заднем плане, и призвал его не прятаться, а взять инициативу в свои руки:

– Иван Егорович знаком со всеми охотниками района, знает опытных волчатников, даже старичков, тех, кто уже не охотится. Вы там ближе к лесу, чему вас городской научит? И если ваши охотники найдут место постоянных лежек, то мы приедем помочь, в течение суток наберем бригаду, возьмем флажки. Мне самому даже интересно в этом поучаствовать, у меня опыта охоты на волков нет. Недавно таким образом группа охотников, которая ездит по всей России, семь волков в Кемъяре отстрелила. Усть-вымские охотники этим постоянно занимаются. Мне нравится, что сейчас многие молодые охотники перестраиваются на волка – чисто ради спортивного интереса.

Впрочем, в последнее время интерес не только спортивный. С прошлого года в Коми за добычу волка или медведя начали платить по 20 тысяч рублей, этого зверя автоматически вписывают в любое разрешение на охоту, неважно, на кого человек идет, хоть на уток. И это в дополнение к ранее существовавшему бонусу – внеочередной лицензии на добычу лося, если ликвидировал волка. Правда, некоторые охотники разочарованы тем, что из этих 20 тысяч вычитают подоходный налог, но закон есть закон. По словам Владимира Турьева, это уже дало видимые результаты. Если раньше в том же Койгородском районе добывали по два-три волка в год, то в прошлом году – 13.

В прошедшие выходные в Коми добыли пять волков: одного под Сыктывкаром (в районе мусорного полигона), трех в Княжпогостском районе и одного в Койгородском. Всего с начала года в Коми отстреляно порядка тридцати волков, но, по словам Дмитрия Дробато, пока официальная статистика отличается от реальной – некоторые охотники не заявляли о добыче, не будучи уверены, что выплаты за волков продлят. А, по мнению Владимира Турьева, по этой же причине многие сейчас «притормозили» с охотой на волков, хотя период благоприятный – снег в лесу рыхлый, волкам труднее передвигаться.

– Могу вас уверить, что вознаграждение будет выплачиваться и дальше – получена гарантия от главы Коми, на эти цели будет направлено порядка семи миллионов рублей. Добывайте, ваши труды будут поощрены, – призвал охотников сотрудник минприроды.

Кроме премии охотник может заработать на шкуре волка. Правильно снятую, большую, можно, по словам Дмитрия Дробато, продать за 15 тысяч рублей. Другое дело, что сейчас предложение начинает превышать спрос из-за возросшей добычи волков.

28 февраля зимний сезон любительской охоты закончится, но на волков можно будет охотиться по договорам с юридическими лицами по специальным разрешениям, которые выдаются в рамках регулирования численности хищников. По таким разрешениям можно не только стрелять волков, но и использовать капканы, догонять их с помощью транспорта, что запрещено при любительской охоте.

У журналистов возник вопрос: «Можно ли получить вознаграждение, если волк добыт случайно?» Например, получила ли его беременная женщина, сбившая волка на трассе под Ухтой? Выяснилось, что если нет разрешения на охоту – не считается, но в том случае сделали исключение, дабы морально поддержать гражданку, оформили добычу через охотника.

На вопрос о судьбе волка, которого засняли на одной из улиц Сыктывкара бегающим по дороге, Владимир Турьев ответил, что очень не уверен, что это вообще волк был. Пока с близкого расстояния не увидит убитого зверя – точно не скажет. Некоторые претендующие на выплату уже приносили якобы волков, которые при ближайшем рассмотрении оказывались собаками.

– Я живу на Лесопарковой и по тому самому «волку», который по дороге бегал, уже соседу говорил: убери свою собаку, а то ее пристрелят. Там помесь хаски с какой-то другой породой, действительно издалека похожа на волка, – смеясь, пояснил Дмитрий Дробато.

В финале Владимир Турьев посоветовал в любом случае быть осторожнее с жителями лесов. При контакте с человеком даже самый безобидный из них может нанести серьезные увечья: глухарь сильно поклевать, а заяц поцарапать или прокусить руку.

Анна ПОТЕХИНА

Скриншот с сайта конкурс-фотоловушка.рф