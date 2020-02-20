Хроника семейной драмы

Страж порядка проявил преступную халатность

Усть-Вымский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего сотрудника районного отдела полиции – оперативного дежурного дежурной части отделения полиции №15 в городе Микуне. Экс-полицейский признан виновным в халатности. Вина стража порядка заключалась в том, что он не должным образом отреагировал на сообщение о семейном конфликте – то есть не направил по вызову сотрудников полиции, хотя должен был это сделать. В результате такого «невмешательства» полиции шестнадцатилетний подросток, больше двух часов безрезультатно прождавший стражей порядка, с ножом кинулся на обидчика матери и чуть было его не зарезал. В отношении полицейского было возбуждено уголовное дело, которое расследовали сотрудники Усть-Вымского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России.

Алло, полиция!

Шестнадцатилетний Александр жил вместе с матерью, отчимом и младшим братом в городе Микуне. Отчим – пьющий, ранее судимый мужчина – часто обижал свою новую подругу жизни, а иногда и поднимал на нее руку. Несколько раз женщина обращалась в полицию. Как позже отмечали полицейские, сообщения о конфликтах в этой семье поступали неоднократно, но глава семейства не был поставлен на учет как «семейный дебошир», поэтому профилактическая работа с ним фактически не проводилась.

Вечером 1 ноября 2017 года Александр пришел домой, услышал крики и ругань. Зашел в комнату и увидел, что отчим бьет его мать стулом. Хотел вмешаться, но женщина крикнула сыну, чтобы не вмешивался, они с мужем сами разберутся. Юноша понимал, что таким образом мать хотела защитить его, поскольку у него не было шансов справиться с физически крепким взрослым мужчиной. После появления в квартире ребенка дебошир стал вести себя чуть тише.

Александр пошел гулять с собакой, но на улице вновь услышал доносившиеся из квартиры крики матери и позвонил по единому номеру спасения 112. Первый звонок он сделал в 18 часов 50 минут. Оператор соединила его с дежурной частью ОМВД по Усть-Вымскому району, расположенного в селе Айкино. Подросток сообщил о семейном конфликте, попросил направить к нему домой полицию. Помощник оперативного дежурного, как и положено, поставила в известность об этом сообщении коллег из микуньского отделения полиции №15.

Адрес вызова был хорошо известен полицейским, они знали, что там периодически происходят семейные конфликты, а потому решили, что разбираться с неспокойными супругами должен участковый. Только единственный дежурный участковый в тот момент был на выезде в отдаленном населенном пункте, разбирался с жалобой о повреждении забора. Оперативный дежурный дежурной части отделения полиции №15, капитан полиции, решил отправить по вызову участкового, как только тот вернется в Микунь.

В течение следующих двух часов Александр не раз звонил в отделение полиции №15, спрашивал, когда приедут сотрудники, говорил, что отчим убьет мать. По записям телефонных разговоров понятно, что с каждым звонком подросток все больше и больше паниковал. Если сначала он был напуган, но вежлив, то к последним звонкам стал в резких выражениях интересоваться, когда уже наконец-то появятся полицейские. Оперативный дежурный в одной из бесед даже нашел время «повоспитывать» перепуганного юного собеседника, запретив ему некультурно выражаться.

А помощник оперативного дежурного, который тоже пообщался с подростком, мягко говоря, вводил собеседника в заблуждение, утверждая, что полицейская машина уже выехала, но едет она медленно, поскольку дорога скользкая. При этом полицейский прекрасно знал, что наряд по вызову не направлялся. Впоследствии страж порядка пояснил, что хотел лишь успокоить паникующего подростка, потому и сказал неправду. Юноша поверил и с нетерпением ждал полицию.

Все два часа ожидания Александр слышал крики из своей квартиры и понимал, что матери нужна помощь.

Последний звонок

Слишком долгое «невмешательство» стражей порядка закончилось семейной драмой. Последний звонок в полицию от Александра поступил в 21 час 15 минут. Ребенок умолял полицейских приехать быстрее, говорил, что отчим всех убьет, если полиция не вмешается. Его заверили, что машина с полицейскими едет. Хотя впоследствии все полицейские, которые хотя бы в теории могли быть направлены на разбирательство по этому вызову, утверждали, что никакого сообщения о семейном конфликте не получали.

Александр, ожидавший стражей порядка на улице, услышал крики матери: «Помогите, убивают!» Подросток кинулся в квартиру и увидел, что мать лежит на полу, отчим, навалившись сверху, душит ее. Юноша попытался оттащить дебошира от жертвы, но сил не хватило. Тогда в отчаянии он бросился на кухню, схватил нож и несколько раз ударил отчима, не найдя в тот момент другого выхода. А надежда на помощь полиции оказалась напрасной.

Раненый отчим сбежал. Следующий звонок в полицию поступил уже от матери Александра. Она сбивчиво объяснила, что муж ее бил, а сын заступился и перерезал отчиму шею. Тут уже полиция отреагировала оперативно.

Когда стражи порядка подъехали к дому, Александр, находившийся на улице, увидел еще недавно таких долгожданных людей в форме, испугался и сбежал. Как вспоминали полицейские, догнать парня они не смогли. Для задержания подозреваемого был объявлен план «Квартал». Впрочем, чуть успокоившись, подросток сам направился в полицию – сознаваться в содеянном.

Раны отчима, к счастью, оказались не смертельны, в больнице его довольно быстро поставили на ноги.

«Все на выезде»

Странная реакция оперативного дежурного отделения полиции №15 Усть-Вымского РОВД на сообщения Александра о семейном конфликте и угрозах убийством не осталась незамеченной руководством МВД Коми. По факту была проведена служебная проверка, в ходе которой установлено нарушение служебной дисциплины со стороны дежурного, выразившееся в бездействии при получении сообщения от граждан. В результате капитана полиции уволили из органов внутренних дел. Сотрудники следственного управления возбудили в отношении него уголовное дело по статье 293 УК РФ. Экс-полицейский пытался обжаловать увольнение в суде, но безуспешно. В ходе следствия он свою вину тоже отрицал.

Как пояснил руководитель Усть-Вымского межрайонного следственного отдела Антон Князев, расследование этого уголовного дела представляло определенную правовую сложность. Хотя ситуация и кажется простой, доказать вину сотрудника полиции было отнюдь не просто. Бывший полицейский, а также некоторые его коллеги утверждали, что действовали в строгом соответствии с должностными инструкциями, искренне собирались направить кого-нибудь по вызову. Но так вышло, что не нашлось свободных сотрудников: все были крайне заняты борьбой с преступностью и охраной общественного порядка – уж очень напряженным выдался тот вечер: все на выезде.

Впрочем, сами сотрудники полиции Усть-Вымского района рассказывали, что вечером 1 ноября 2017 года они были загружены не так уж сильно. Например, один из автопатрулей полиции заступил на службу в Микуне около 19 часов. Полицейским никто не сообщил о семейном конфликте, хотя к тому моменту Александр уже звонил в дежурную часть. Зато стражи порядка получили другое задание: съездить в село Айкино, составить административные протоколы в отношении поднадзорных, которые при проверке отсутствовали дома. Туда полицейские и отправились. Впоследствии они признали, что это занятие можно было бы и отложить, протоколы позже мог бы составить участковый. А они вполне могли отправиться по вызову на разбирательство в семейном конфликте. Но этот вызов им передали после 21 часа, когда уже стало известно о нанесении ножевого ранения. Полицейским поручили разыскать сбежавшего Александра, подозреваемого в совершении преступления.

Еще один наряд полиции в тот же вечер разбирался с заявлением о попытке изнасилования у торгового центра в селе Айкино. Стражи порядка довольно быстро установили, что никакого изнасилования не было, просто одна гражданка поссорилась с мужем и его приятелями и решила досадить им, вызвав полицию. Полицейские доставили всех участников событий в дежурную часть, там подождали, пока задержанных опрашивали. Сотрудники полиции заявляли, что, если бы их отправили по вызову, смогли бы выехать и пресечь действия дебошира.

Представитель МВД в ходе следствия пояснила, что у оперативного дежурного имелась возможность направить по вызову любых свободных на тот момент полицейских: сотрудников дорожно-патрульной, патрульно-постовой службы, вневедомственной охраны, даже линейного отдела внутренних дел на транспорте. Он мог вызвать участкового, который в тот момент не находился на службе. Более того, при острой нехватке сотрудников в ситуации, представляющей опасность для жизни и здоровья людей, оперативный дежурный имеет право сам отправиться по вызову или направить своего помощника. Но капитан полиции ограничился «невмешательством», что и закончилось совершением преступления.

Штраф за «невмешательство»

В отношении Александра возбудили уголовное дело по факту причинения телесных повреждений отчиму. Но впоследствии это уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием в действиях подростка признаков состава преступления, поскольку он действовал в пределах необходимой обороны. Да и потерпевший утверждал, что простил пасынка.

Но с действиями полицейского члены этой семьи не смирились. Все трое заявляли, что кровавой драмы в их семье вообще не случилось бы, если бы оперативный дежурный добросовестно выполнил свои обязанности. Даже дебошир-отчим утверждал, что пострадал из-за «невмешательства» полиции – получил ножевые ранения.

Карой для бывшего оперативного дежурного, который слишком долго придерживался «политики невмешательства», стали увольнение со службы и судимость. По информации прокуратуры Коми, суд признал экс-полицейского виновным в халатности и назначил осужденному наказание в виде штрафа в доход государства в размере 50 тысяч рублей.

Людмила ВЛАСОВА

Фото yuga.ru