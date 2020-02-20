В Усинске состоялся показ нового проекта «Роснефти» и хора Сретенского монастыря

В концертно-театральную постановку «Подвиг во имя любви», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, вошли произведения, ставшие духовным памятником всем, кто ратным подвигом и непосильным трудом приближал день Великой Победы.

Одними из первых увидеть программу смогли зрители Усинска – работники «РН – Северная нефть» и других усинских предприятий компании, учащиеся «Роснефть-классов», представители учреждений – социальных партнеров, а также ветеранских объединений, общественности и духовенства.

Продлится большой концертный тур до июня, увидят постановку жители 24 городов России, где работают дочерние общества «Роснефти».

Замысел режиссера Федора Степанова, воплощенный именитыми артистами и молодыми дарованиями, позволил зрителям вернуться в прошлое и пережить страшные минуты начала войны, окунуться во фронтовые будни и минуты затишья, вместе с бойцами, не веря нахлынувшему счастью, прокричать заветное «Победа!».

Зал завороженно внимал поэтическим строкам в исполнении Оскара Кучеры и юного Александра Долинского, затаив дыхание слушал бархатные голоса солистов Большого театра и финалистки шоу «Голос. Дети» Анастасии Гладилиной, превращался в дружный хор, напевая «Катюшу», «В лесу прифронтовом», «Огонек», «Песенку шофера», «День Победы». Два с половиной часа пролетели, как один миг.

Новейшие технические средства, видеографика на светодиодной декорационной конструкции позволили создать особую многомерную картину, дополнить язык музыки визуальными эффектами и донести идею проекта, переживания и чувства той поры до каждого зрителя.

Концертная программа получилась особенной еще и потому, что в ее тематике для всех исполнителей и зрителей было много личного.

– Мне очень повезло оказаться в этом масштабном проекте, – поделился актер театра и кино Оскар Кучера. – Выступать на одной сцене с уникальным хоровым коллективом и замечательными артистами, побывать в 24 городах России от Архангельска до Владивостока, поговорить со зрителем на тему, которая близка в нашей стране каждому. Для меня как артиста и гражданина это большая удача. Ветеранов с каждым годом становится меньше, а вот желающих «переписать историю» – все больше. Поэтому наш долг – сделать все возможное, чтобы память о подвиге народа-победителя жила в умах будущих поколений. Когда-то о войне и тяготах послевоенных лет мне рассказывали дед и отец. Сегодня их воспоминания я передаю своим детям и надеюсь, что наша семейная история Победы будет передаваться, жить в памяти внуков и правнуков. Это важно, ведь, пока о героях войны помнят, они живы. Ценность совместного проекта «Подвиг во имя любви» еще и в том, что он связывает прошлое, настоящее и будущее, помогает языком искусства говорить о серьезных вещах с людьми разных возрастов, дает возможность молодежи узнать о прошлом своей страны что-то новое.

«Подвиг во имя любви» – седьмой совместный проект компании «Роснефть» и мужского хора Московского Сретенского монастыря, увиденный усинцами.

Начиная с 2012 года в нефтяной столице Республики Коми с успехом прошли концертно-театральные постановки «Приглашение в мир российской культуры», «Роснефть. Великой Победе посвящается», «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время вперед!» и «Шедевры мировой культуры».

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»