Первый «ноль» за три года

Сыктывкарский мини-футбольный клуб «Новая генерация» провел очередные встречи в чемпионате суперлиги. На домашней арене клуб из Коми сначала уступил грозненскому «Беркуту», но на следующий день полностью реабилитировался перед болельщиками, учинив гостям форменный разгром. Матчи прошли 18 и 19 января.

Новичок суперлиги «Беркут» стал главным открытием сезона. Клуб ни в чем не уступает таким старожилам чемпионата, как «Новая генерация», а в домашних матчах и вовсе дважды обыгрывал клуб из Коми. В Сыктывкаре грозненцы нанесли нашей команде третье поражение подряд в очных встречах. В первом тайме гости локально обыграли хозяев со счетом 2:0. Продолжая пропускать голы, во второй половине игры в упорной борьбе сыктывкарцы под конец все же смогли восстановить статус-кво, но за считанные секунды до финального свистка «Беркут» сумел выйти вперед. Итоговый счет – 5:4 в пользу гостей. «Новая генерация» играла в сильно ослабленном составе, лидеры клуба из-за травм не смогли помочь команде. Об этом и сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Генерации» Вадим Яшин.

Но уже на следующий день состав усилился. В строй вернулся вратарь Кирилл Щурок, чье появление сыграло в итоге большую роль. В обоих таймах «Новая генерация» отгрузила гостям по три гола, победив с общим счетом 6:0.

– Удалось избежать ошибок у своих ворот. Вчера во вратарской линии мы уступали, а сегодня – выиграли. Вообще на моей памяти за три года мы впервые сыграли на «ноль», – сказал Вадим Яшин после матча.

Следующие матчи «Новая генерация» проведет в гостях. 8-9 февраля клуб из Коми сыграет с норильским «Норникелем» на его арене.

Ярослав СЕВРУК

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