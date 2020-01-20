Новые вагоны для северян

На Северную железную дорогу поступило 15 новых плацкартных вагонов серии 61-4447 производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (входит в состав АО «Трансмашхолдинг»).

Они будут курсировать в составе пригородных поездов по территории Архангельской области и Республики Коми, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Вагоны будут перевозить пассажиров по маршрутам Урдома – Котлас-Южный, Печора – Ираель, Печора – Кожва-1, Печора – Инта, Инта – Марков, Микунь – Кослан, Микунь – Мадмас, Ираель – Сосногорск и Сосногорск – Троицко-Печорск.

Игорь ПЕТРОВ

Фото vedomosti.ru