В Коми норма призыва выполнена полностью

Мероприятия, связанные с призывом на военную службу, осенью 2019 года в республике прошли организованно. Через муниципальные призывные комиссии прошло более семи тысяч юношей. Призвано и отправлено в войска 1810 человек.

Об этом главу региона Сергея Гапликова в ходе рабочей встречи проинформировал военный комиссар республики Дмитрий Федин, сообщает пресс-служба руководителя Коми.

Отправка призывников к месту прохождения военной службы со сборного пункта проходила в соответствии с планом. Сейчас они несут военную службу в воинских частях Северного флота, Западного военного округа, Воздушно-космических сил, Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, в Федеральной службе войск национальной гвардии России, в Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии Сергея Штеменко, в научной роте Военно-инновационного технополиса «Эра».

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru