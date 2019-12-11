Сергей Гапликов напутствовал призывников

Во вторник глава региона посетил сборный пункт военного комиссариата Республики Коми в городе Емве Княжпогостского района.

Призывная кампания в регионе проходит в плановом режиме. За период ее проведения на муниципальные призывные комиссии явились около шести тысяч человек. Со сборного пункта к месту прохождения военной службы отправлено около 1300 военнослужащих. Из них в воинские части Министерства обороны России – более 1100 человек, в том числе 400 – в воинские части Северного флота, еще 130 человека проходят службу в воинских частях Национальной гвардии, сообщила пресс-служба главы республики.

На данный момент в войска отправлены 15 ребят – участников республиканского молодежного конкурса «Лучший призывник Республики Коми – 2019». Исходя из пожеланий и возможности отправки участники конкурса проходят службу: в Военно-морском флоте – девять человек (в т.ч. на Северном флоте – шестеро), в бригаде специального назначения сухопутных войск – три человека (в т.ч. победитель конкурса Алексей Смирнов), в Воздушно-космических силах – два человека и в учебном центре частей центрального подчинения Министерства обороны страны – один человек.

В период пребывания на сборном пункте будущие военнослужащие проходят медицинский осмотр перед направлением в воинские части, мероприятия по профессиональному психологическому отбору, переодеваются в военную форму одежды по видам и родам войск, бесплатно отправляют посылки родным или близким с личными вещами и одеждой, обеспечиваются трехразовым горячим питанием, для призывников также проводятся встречи с ветеранами, посещения концертов и выступлений, просмотр кинофильмов.

10 декабря со сборного пункта Емвы на военную службу в воинские части Национальной гвардии отправились 26 юношей. В напутственном слове Сергей Гапликов пожелал призывникам служить честно и достойно:

– Дорогие призывники, настал важный этап в вашей жизни. Кто-то из вас будет служить в Росгвардии, кто-то – на Северном флоте, кто-то уже направлен в спецназ. Уверен, где бы ни служили, вы с честью выполните возложенный долг по охране и защите Родины. Не забывайте, что вы – северяне, а северяне всегда служат достойно. Я желаю вернуться домой живыми, здоровыми, окрепшими физически и духовно, обрести друзей, стать настоящими защитниками, научиться всегда добиваться поставленных целей.

Также глава региона оценил условия пребывания призывников на сборном пункте и пообщался с ребятами, которые ожидают отправления в войска в ближайшее время.

Игорь ПЕТРОВ

Фото rkomi.ru