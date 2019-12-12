Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!

Примите мои поздравления с Днем Конституции Российской Федерации!

12 декабря 1993 года – особая дата в истории России. Принятая 26 лет назад всенародным голосованием конституция стала прочным фундаментом для развития сильного государства и основой качественных преобразований в стране. Основной закон гарантировал права и свободы граждан, независимость и целостность государства.

Сегодня, следуя духу и букве конституции, мы решаем задачи стратегического развития Российской Федерации, повышения уровня жизни россиян. Помня многовековые традиции и уроки прошлого, мы работаем ради настоящего и будущего нашей республики и страны.

Дорогие друзья! Желаю вам здоровья, мира, добра и благополучия, профессиональных успехов и новых свершений!

Сергей ГАПЛИКОВ, глава Республики Коми