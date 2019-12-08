В Коми начинается большой лыжный сезон

Со всей России на республиканский комплекс имени Раисы Сметаниной в село Выльгорт съезжаются молодые лыжники. Восьмого декабря там стартуют крупные соревнования среди юношей и девушек 17-18 лет. Старты продлятся до 11 декабря, а спустя несколько дней в Выльгорте начнутся не менее престижные юношеские соревнования на призы спортивной семьи Париловых.

Лыжные баталии начнутся воскресной гонкой классическим стилем. Юноши пробегут 10 километров, девушки – пять. На следующий день спортсмены посоревнуются в спринте свободным стилем. Далее их ждет день отдыха, а завершатся старты 11 декабря гонкой свободным стилем. Юноши преодолеют 15 километров, девушки – 10.

Буквально через день на стадионе в Выльгорте начнутся другие серьезные лыжные баталии – соревнования памяти спортивной семьи Париловых. В этих стартах примут участие спортсмены в возрастных категориях 15-16 лет и 17-18 лет. С 13 по 17 декабря лыжники сразятся в эстафетах, дистанционных гонках и спринтах.

Количество спортсменов на таких стартах, как правило, исчисляется сотнями. Случаются и неспортивные эпизоды с их участием, например, накануне грядущих стартов Росгвардия задержала юную лыжницу за кражу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В одном из супермаркетов в Сыктывкаре юная спортсменка, приехавшая на соревнования по лыжным гонкам, похитила продукты питания и женскую косметику на сумму более 15 тысяч рублей. По сигналу администратора торговой точки на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Девушка была задержана. По факту проводится проверка.

Ярослав СЕВРУК

Фото из архива «Республики»