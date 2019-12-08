Общага, старенький Zinger и гугл: как превратить хобби в бизнес

Создатель мастерской изделий из кожи «KREPKO» Даниил Юрьев из Ухты готов идти за мечтой и не бояться рисковать. Газета «Республика» и региональный Центр развития предпринимательства продолжают публикацию историй успеха бизнесменов из Коми, которые являют собой пример того, как можно зарабатывать, занимаясь любимым делом.

Даниил Юрьев приехал в Ухту в 2008 году из города Котлас Архангельской области, чтобы поступить в Ухтинский государственный технический университет. В 2013 году молодой человек получил диплом инженера по бурению нефтяных и газовых скважин, но остался работать в вузе. Через год пришло желание для дополнительного заработка начать шить кожаные изделия.

– Люблю красивые кожаные вещи, безумно к этому тянуло. Не могу объяснить свое решение, просто так чувствовал. Сейчас это направление стало модным, а тогда информации в интернете практически не было. Позже выяснилось, что мой прадед Василий Николаевич был кожевником и сохранились его дневники. Так что, может, на роду так написано, – рассказывал он в одном из интервью.

Учился молодой человек ремеслу по интернету. Там же закупил первое сырье и инструменты. Рабочим местом была комната в общежитии: старенький Zinger, минимум инструментов и искренний интерес к новому занятию.

Сначала получалось не очень хорошо, но уже через два месяца изделия выходили ровными и красивыми. Даниил Юрьев решил их продавать. Первая торговля тоже развернулась во всемирной паутине – на своей странице объявления разметили друзья юноши. Там же и началось знакомство интернет-аудитории с новым для ухтинской публики продуктом ручной работы.

Летом 2015 года ухтинец поехал в Москву на курсы для предпринимателей. Весной 2016 года Даниил Юрьев уже самостоятельно вел торговлю и нанял первого, пока еще неофициального сотрудника. Тем же летом у кожевенного бизнеса появилось название «KREPKO», собственный логотип и лозунг «Сделано руками». Предприниматель открыл ИП для выполнения первого крупного госзаказа от родного вуза — кошельков с символикой университета.

Дальше была аренда помещения в офисном центре под мастерскую, расширение ассортимента и несколько мастеров, теперь уже в штате. Даниил Юрьев более не шил сам. Вместо этого он принимал заказы, вел соцсети и обучал сотрудников, плавно и органично переходя от ремесла к бизнесу.

В 2018 году Даниил Юрьев победил в региональном этапе всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2018». Он проходит в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель», реализуется минэкономразвития страны совместно с Росмолодежью с 2009 года. Став безоговорочным лидером в номинации «Производство», он также показал лучшие среди всех участников конкурса результаты.

– Конкурс – это один из инструментов государственной поддержки молодых предпринимателей. Их участникам открывается доступ к множеству возможностей — от бесплатных школ и работы с наставниками до грантов, льготных кредитов и микрозаймов, – отметил директор регионального Центра развития предпринимательства Сергей Жеребцов.

Так 2018 год стал в бизнес-судьбе Даниила Юрьева поворотным. В этом году он представил Республику Коми в Москве в финале всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». А сразу после этого принял решение обосноваться в столице страны. Чтобы продолжать развиваться, открывать магазины в городах-миллионниках, при этом оставляя и расширяя производство в Ухте.