Меры господдержки

Поддержка малого и среднего предпринимательства в Коми набирает обороты. Обозначены и ключевые показатели, к которым республика будет стремиться: дополнительное создание в период с 2019 по 2024 год более 22 тысяч рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса. Такова цель реализации региональных проектов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Работа по достижению этих показателей строится в рамках подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми», которая входит в государственную программу «Развитие экономики». Как сообщает региональное министерство экономики, основная доля финансирования указанной госпрограммы – 83 процента – идет на реализацию подпрограммы. Всего же размер бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий этой госпрограммы в 2019 году за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (с учетом федеральных средств) составляет 578,3 миллиона рублей.

Четыре региональных проекта – это: «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».

За «вход» в бизнес-среду «отвечает» региональный проект «Популяризация предпринимательства». Основная цель проекта – вовлечение большего количества различных категорий граждан в предпринимательскую деятельность. Сегодня в рамках проекта уже обеспечено участие 766 физических лиц (в т.ч. создано восемь новых субъектов МСП), проведен ряд мероприятий, направленных на повышение предпринимательской инициативы.

Одним из ключевых направлений, по которому планируется дополнительное вовлечение занятых в сектор малого бизнеса, является легализация самозанятых. В рамках реализации регионального проекта «Условия для бизнеса» зафиксировать свой статус в качестве «самозанятого» за шесть лет должны 11 тысяч человек. В связи с этим правительство региона инициировало вступление в эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» с 1 января 2020 года (на 1 октября 2019-го порядка 400 самозанятых граждан Республики Коми участвуют в указанном эксперименте на территории пилотных регионов).

Также в ходе указанного регионального проекта реализуется проект «Трансформация делового климата», согласно которому проводится ежегодный сбор предложений от заинтересованных кругов республики по избыточным и устаревшим нормам законодательства с целью снятия существующих нормативных ограничений при ведении бизнеса.

Проектом «Финподдержка МСП» акцент ставится на создание и развитие доступной и качественной инфраструктуры поддержки МСП – как отправной площадки для развития бизнеса и экономического рычага продвижения «возвратных» механизмов поддержки предпринимательства. В 2019 году произведена значительная докапитализация Микрокредитной компании и Гарантийного фонда, которая позволила увеличить максимальный размер микрозайма до пяти миллионов рублей, поручительства – до 25 миллионов рублей, снизить нижний предел процентной ставки по микрозаймам до 3,5–5,5 процента годовых, размер вознаграждения по поручительствам – до 0,5 процента годовых, расширить продуктовые линейки микрозаймов и поручительств, увеличить почти в 2,5 раза объем выданных микрозаймов и в три раза – объем выданных поручительств, привлечь свыше 600 миллионов рублей кредитных ресурсов на развитие сектора МСП.

В рамках проекта «Акселерация» под брендом «Мой бизнес» заработал Центр развития предпринимательства с новым подходом управления всей инфраструктурой – «из одних рук». К действующим семи окнам МФЦ для бизнеса (три в Сыктывкаре, три в Ухте, одно в Воркуте) до конца текущего года планируется открыть дополнительно пять окон: в Инте, Емве, Жешарте, Визинге, Усогорске. Указанные «фронт-офисы» позволят при наименьших затратах оказывать доступную и эффективную поддержку бизнесу в условиях объективных ограничений, сдерживающих развитие предпринимательства на территории республики.

Концепция созданного в республике Центра «Мой бизнес» подразумевает создание единой узнаваемой «точки входа» для предпринимателя и комплексный подход к оказанию услуг, сервисов и мер поддержки исходя из конкретной бизнес-ситуации в доступном режиме.