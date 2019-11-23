«Истоки» для народного творчества

Информационный отдел «Истоки» начал свою работу при Центре народного творчества и повышения квалификации Коми (ЦНТиПК). В следующем году новый информационный портал объединит сельские и городские учреждения культуры республики.

Они смогут размещать здесь информацию о своих проектах и достижениях. Помимо этого, на портале появится интерактивная карта народного творчества, на которой можно будет узнать о коллективах, мастерах и народных праздниках.

На пресс-завтраке, прошедшем 19 ноября в зале ЦНТиПК, директор учреждения Светлана Белорусова подробно рассказала об «Истоках» (название расшифровывается как «Информационный сектор: традиции, обычаи, культура, история»). Также беседа затронула и другие аспекты деятельности центра. Особое внимание было уделено трехгодичному проекту – фестивалю «Дни культуры муниципальных образований Республики Коми в Сыктывкаре», посвященному столетию региона. До 2021 года города и районы представят все то, чем они по праву гордятся, свои лучшие культурные проекты и события.

В этом году право открыть Дни культуры выпало Инте, которую называют золотым сердцем Коми. 28 сентября в республиканской филармонии прошел концерт «Мой город Инта!». Там установили двухметровый светящийся макет главного архитектурного символа Инты – водонапорной башни. Чтобы представить родной город, в Сыктывкар приехали полторы сотни интинцев.

В середине февраля 2020 года в столице региона пройдут Дни культуры Прилузского района. Сыктывкарцев порадуют прилузская кухня, мастер-классы с раскрытием старинных кулинарных рецептов и промысловых секретов. Объячевский театр готовит спектакль, а сельский ансамбль бального танца – концерт.

Затем свою культуру представят ижемцы. Очередь дойдет и до остальных районов. В ноябре 2021 года фестиваль завершит гала-концерт.

Куратор проекта Татьяна Бушенева познакомила журналистов с графиком проведения и форматами мероприятий, которые будут проходить в течение двух лет. Светлана Белорусова добавила, что среди журналистов объявляется конкурс на лучшее освещение фестиваля. Главная задача – показать в публикациях и телепередачах многожанровость культуры и искусства республики, осветить вопросы развития культурного наследия, рассказать о подготовке и проведении мероприятий, приуроченных к столетию Коми. Авторов лучших материалов наградят денежными призами.

Руководитель центра «Истоки» Ольга Худяева отметила, что основной задачей информационного центра является создание портала, который объединит информацию в сфере народного творчества, станет площадкой для освещения деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений. Сейчас портал находится в стадии разработки. В перспективе он будет наполняться контентом на русском и на коми языках.

В завершение встречи Светлана Белорусова рассказала о деятельности учебного центра ЦНТиПК, представила проекты, посвященные предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В частности, о республиканском фестивале художественного творчества ветеранов «Катюша». Он стартовал в этом году, гала-концерт состоится 1 октября 2020 года.

Артур АРТЕЕВ

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