Дорогие наши женщины, мамы и бабушки!

От всего сердца поздравляю вас с Днем матери!

В жизни каждого из нас мама всегда была, есть и будет главным человеком. Мамы бескорыстно вкладывают в нас все, что у них есть, разделяют с нами радость побед и боль неудач, поддерживают в трудную минуту и заботятся на протяжении всей жизни. В этот праздник мы выражаем безграничную благодарность за подаренную нам жизнь.

Понимая, что рождение и воспитание ребенка – это нелегкий труд, требующий много сил и времени, мы стараемся уделять особое внимание институту материнства и детства. Правительством республики принято решение о выделении ежегодно дополнительно 1,3 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми, установлении регионального семейного капитала при рождении первенца. В регионе модернизируются детские поликлиники, создаются дополнительные места в школах и детских садах. Работа по поддержке семей с детьми обязательно будет продолжена.

Дорогие мамы! Крепкого здоровья вам, благополучия, долгих и счастливых лет жизни. Пусть дети радуют своими успехами, уделяют вам больше внимания и чаще говорят теплые слова.

Спасибо за то, что вы у нас есть. Мы вас любим и уважаем!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми