В условиях жесткой конкуренции

По словам предпринимателя из Усть-Цильмы Алексея Осташова, чтобы выдержать конкуренцию в сфере бизнеса, необходимо постоянно подстраиваться под меняющиеся условия, искать новые формы работы. И сельское предпринимательство не является исключением, потому что сегодня и на селе малый и средний бизнес вынужден соперничать с крупными компаниями.

По специальности Алексей Осташов – мастер машинно-тракторного парка и руководитель станции техобслуживания. Работал и трактористом, и водителем. Потом решил работать самостоятельно и зарегистрировался индивидуальным предпринимателем в сфере пассажирских перевозок – возил пассажиров до станции Ираель и обратно. Но через пару лет оставил это занятие. Живая натура требовала более разнообразной и творческой деятельности.

Но где себя применить, определился не сразу: бизнес-идея должна вызреть, нужно ее как следует обдумать, просчитать. Как рассказал сам Алексей, какую-никакую работу можно было найти и в селе, но работать лишь бы где-нибудь он не привык, хотелось и самореализации, и достойного заработка. Во время этой вынужденной передышки начал строить новый дом для своей семьи и одновременно подрабатывал на разных временных работах. В периоды внутреннего поиска нет ничего более действенного, чем отвлечься на какой-то физический труд, и в процессе переключения рождение нового происходит ненасильственно, само собой. Так появилась идея открыть свой продовольственный магазин.

Вместе с женой сделали все необходимые расчеты, прикинули свои возможности и решили, что надо браться. Алексей Осташов обратился в центр занятости, узнав о том, что сможет принять участие в программе поддержки самозанятости. В райцентре его уже знали как человека трудолюбивого и ответственного, поэтому сотрудники центра занятости сразу пошли ему навстречу, провели консультации по подготовке документов к участию в конкурсном отборе по предоставлению субсидии на открытие собственного дела. На полученную в рамках программы субсидию мужчина приобрел стройматериалы для строительства магазина и первое торговое оборудование – весы.

Строил магазин Алексей Осташов сам. Возводил его возле дома – на полозьях, а потом просто перетащил на нужное место. Здание размером 7,5 на 4,5 метра – вполне вместительное, и отделка сделана современными материалами. Но с приходом в район федеральных торговых сетей пришлось искать новые формы работы.

– Были, конечно, мысли отступиться, – поделился собеседник издания. – Ведь люди сначала побежали в новые магазины, но потом покупатели стали возвращаться. Видимо, все-таки, когда хозяин свой, местный, с него можно спросить и за качество товара, и заказать какой-то продукт, поскольку я сам вожу товар.

Да и новый товар, отличный от федеральных магазинов, привлек сельчан. Как рассказали в усть-цилемском центре занятости, большим плюсом Алексея Осташова как бизнесмена является его сотрудничество с местными производителями молочной продукции и рыбаками. Усть-Цильма – село рыбаков и охотников. И местные рыбаки стали сдавать свежевыловленную рыбу в магазин Осташову. А фермеры через его магазин продают молоко, сыр, масло, кисломолочные продукты. Эта продукция у местного населения очень востребована – всегда свежая и экологически чистая.

– Бизнес вообще сфера повышенного риска – ситуацию на рынке торговли всегда нужно держать под контролем, – сказал предприниматель. – Мне удалось перестроиться и снова занять свою нишу на рынке. Конечно, работать стало сложнее, но я считаю: не надо унывать, будем жить и развиваться.

Галина ГАЕВА

Фото с личной страницы Алексея Осташова в сети «ВКонтакте»