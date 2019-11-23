Новое медоборудование к юбилею

Детская консультативная поликлиника Республиканской детской клинической больницы накануне 55-летия получила новейшее оборудование, позволяющее проводить исследования, ради которых ранее малышей приходилось отправлять за пределы Коми. О возможностях нового оборудования и происходящих в поликлинике позитивных изменениях в минувшую среду, 20 ноября, рассказали журналистам.

Оборудование поступило в рамках региональной программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник». Целых три весьма недешевых аппарата позволят проводить офтальмологические исследования на высоком уровне: оптический конгерентный томограф, компьютерный периметр и ретинальная камера. А в отделении лучевой диагностики произведен монтаж цифрового рентгенодиагностического аппарата ARESRC фирмы MS Westfalia GmbH.

С офтальмологическим оборудованием журналистов ознакомил главный внештатный детский офтальмолог минздрава Коми, врач-офтальмолог консультативной детской поликлиники Артем Лихачев.

Оптический конгерентный томограф – это первый аппарат такого класса в республике, полученный для детского лечебного учреждения.

Он позволяет выявить структурные изменения в сетчатке новорожденного, то есть выявить заболевания, из-за которых еще недавно ребенка приходилось возить на обследование за пределы республики. Сейчас это можно делать здесь: проводить ангиографию сетчатки без использования флюоросцеина, выявлять изменения в роговице. В обследовании роговицы нуждаются дети, имеющие проблемы со зрением, которые не могут быть откорректированы очками, потому что зачастую проблема – в изменениях роговицы.

Ретинальная камера, позволяющая фотографировать глазное дно, то есть сетчатку, раньше находилась только в отделении выхаживания недоношенных РДКБ, сейчас она будет и в консультативной поликлинике. Этот метод исследования крайне важен для динамического наблюдения за недоношенными детьми, в том числе перенесшими лазеркоагуляцию сетчатки. Будут обследоваться также дети из районов, которые приезжают для динамического наблюдения. Такое обследование проходят ежегодно около 200 детей, примерно пятнадцати из них делают операцию.

Обследование на ретинальной камере обязательно для недоношенных малышей, так как у них обычно диагностируется ретинопатия недоношенных, которая требует наблюдения. Заболевание бывает только у недоношенных детей, так как у них сетчатка не сформирована и заканчивает свое формирование вне утробы матери, а значит, в ситуации стресса. А стресс – это всегда плохо для организма ребенка. По данным минздрава, в Коми в среднем рождается 500-550 недоношенных детей в год. 150 из них – дети наиболее «тяжелые», весом до 1500 граммов, у которых высокие риски ретинопатии недоношенных. Если у новорожденного ребенка критичная стадия, то наблюдается он раз в три дня. Если малыш более-менее стабилен – раз в семь дней.

Если заболевание разовьется до критичных стадий, все может закончиться отслойкой сетчатки, и тогда ребенок теряет зрение. Задача врачей – этого не допустить.

– Американские страховые компании не любят платить деньги абы за что, а так как ретинопатия на начальных стадиях не видна, было придумано это оборудование, так как оно позволяет делать снимки высокого разрешения и наблюдать в динамике, почему у ребенка произошла отслойка сетчатки, – рассказал Артем Лихачев.

Также по программе получен компьютерный периметр, с помощью которого можно проводить периметрию как малышам, так и детям постарше. Он необходим пациентам с неврологическими проблемами, так как «запоминает» предыдущие исследования и позволяет оценивать их в динамике. То есть теперь можно отслеживать различные нейрогенеративные заболевания. Есть возможность проверять и периферийное зрение.

По последнему слову техники теперь оборудовано и отделение лучевой диагностики. Как рассказал заведующий этим отделением Денис Лыюров, новый рентгенодиагностический аппарат ARESRC фирмы MS Westfalia GmbH разгрузит рентгеновский аппарат, работающий в круглосуточном режиме, до настоящего времени он выполнял около 20 000 исследований в год. Теперь поток пациентов из консультативной поликлиники – около 3000 исследований в год – направят на современный цифровой, полностью автоматизированный рентгенодиагностический аппарат, обладающий, помимо возможности автоматического полипозиционного управления, еще и функцией сшивки изображений.

Функция сшивки рентгенологических изображений позволяет увеличить область исследования до 120 сантиметров за одну процедуру, это облегчает и повышает точность рентгенологического исследования для пациентов с ортопедическими проблемами и большой областью исследования. Например, сшивка изображения дает возможность исследовать позвоночник во всю длину, что очень важно для пациентов со сколиотическим искривлением позвоночника. Также может применяться при исследовании пациентов с разной высотой ног.

Это тоже первое такое оборудование в республике. Что особенно важно: ранее на аналоговом оборудовании, которое было установлено в этом же кабинете, лучевая нагрузка при рентгенографии, например, грудной клетки, составляла 0,2 миллизиверта. На новом оборудовании облучение в тысячу раз меньше.

О том, какие еще изменения произошли за последние два года, рассказала заведующая консультативной детской поликлиникой Наталья Храмович. В течение последних лет поликлиника внедряет новые технологии бережливого производства. С 2018 года участвует в проекте «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-социальную помощь». Произошли разительные изменения: проведен капитальный ремонт в кабинетах, преобразована регистратура консультативной поликлиники – организованы комфортные места ожидания, игровая зона для детей, открытая регистратура.

Проведены работы по переустройству крыльца, в рамках проекта «Доступная среда» оборудована крытая колясочная. Для повышения доступности медицинской помощи организована удаленная электронная запись в системе РИАМСЗ РК. Благодаря ей медицинские работники центральных районных больниц и городских поликлиник могут самостоятельно записывать пациентов на консультацию к специалистам РДКБ. Кроме того, время ожидания в регистратуре теперь не превышает четырех минут. Предварительная запись позволила сократить время ожидания и у кабинета врача.

В течение текущего года будет закончена компьютеризация рабочих мест врачей и медицинских сестер. За последние пять лет в коллектив консультативной поликлиники пришли молодые специалисты: врач аллерголог-иммунолог, пульмонолог, врач-невролог со специализацией по эпилептологии, врач-эндокринолог. Организован прием врача-генетика.

Галина ГАЕВА

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