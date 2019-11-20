Память о Викторе Кушманове

Восемьдесят лет исполнилось бы в этом году талантливому сыктывкарскому писателю, драматургу и журналисту, народному поэту Коми Виктору Кушманову, ушедшему из жизни пятнадцать лет назад. В память о поэте 14 ноября Национальная библиотека Коми провела литературные чтения.

Участниками мероприятия, которое прошло в Литературном музее Ивана Куратова, стали литературоведы, писатели, библиотекари, студенты, друзья, родные и коллеги Виктора Кушманова.

Прозвучали как научные доклады, так и личные воспоминания и рассказы о том, как сохраняется память о писателе. Участники мероприятия увидели книги Кушманова, а также статьи о нем.

Поделились воспоминаниями поэты Надежда Мирошниченко и Александр Суворов, жена поэта Диана Кушманова. Актриса республиканского драмтеатра Галина Микова рассказала о совместной работе с Виктором Кушмановым, когда тот заведовал литературной частью театра драмы имени Савина. Как сохраняется память на малой родине поэта в селе Пыелдино, поведали земляки поэта Татьяна Бойцова и Светлана Фролова.

Прозвучали стихи в исполнении студентов колледжа искусств Коми и лирические песни, написанные на слова поэта в исполнении народного артиста республики Александра Балашова.

Виктор Кушманов родился 20 марта 1939 года в спецпоселке Ниашор Сысольского района. После смерти матери с 1945 по 1953 год воспитывался в детских домах. Был рабочим в леспромхозе и на стройках. Работал журналистом в редакциях газет «Молодежь Севера», «Красное знамя», «Голос строителя», в республиканском радиокомитете. С 1979 года заведовал литературной частью академического театра драмы имени Савина. Первые стихотворения Виктора Кушманова были опубликованы в «Молодежи Севера» в 1960 году, первая книга стихов «Мне двадцать лет» вышла в 1965 году. Кушманов – автор более десяти сборников стихов и прозы. В последние годы жизни успешно работал в жанрах драматургии.

Артур АРТЕЕВ

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