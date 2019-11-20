Сыктывкарские дети «услышали» цветную постановку

В российский Год театра сыктывкарские слепые и слабовидящие дети впервые смогли побывать на спектакле, специально адаптированном для тех, кто не видит. За два дня более сотни ребят посетили постановку «Разноцветная книга». Спектакль юным зрителям подарил санкт-петербургский театр «ТриЧетыре». На одной из постановок побывал журналист «Республики».

Четыре спектакля прошли 13 и 14 ноября в зале Центральной городской детской библиотеки столицы Коми. Уникальность постановки в том, что зрители большую часть происходящего на сцене не видят, а слышат. Они могут даже «услышать» цвета. Спектакль наполнен разнообразными звуками. Более того, происходящее постоянно комментируется. «Закадровый» голос тифлокомментатора поясняет, что и где находится на сцене, что делает актриса и какие цвета используются.

Спектакль-игра по произведению Маршака не только развлекает, но и дает возможность для развития ума, воображения, положительных эмоций. Это история странствий и одновременно цепочка испытаний для маленькой героини – куклы Бумбурум, которая, как все дети, боится темноты. Она преодолевала детский страх темноты, чтобы попасть в завораживающий мир ночи. На время спектакля каждый зритель надевает «волшебную» шапку и отправляется в путешествие по страницам разноцветной книги, на которых живут музыкальные краски и красочные звуки, а также дружелюбные обитатели. Цвет шапки подскажет, героем какой страницы станет зритель. Каждый в свое время выходит на сцену и как артист-кукольник участвует в представлении. В частности, когда выпал зеленый цвет, то на сцену вышли три юных зрителя в зеленых шапках. А в шапках у них прятались персонажи – перчаточные куклы: стрекоза, бабочка и божья коровка. Актриса театра крутила велосипедное колесо и при помощи его издавала различные звуки полета насекомых. Дети на сцене одновременно изображали, как насекомые летают. И так все цвета, представленные в книге. Завершает разноцветное странствие ночная страница. В зале царила атмосфера настоящей сказки, и даже взрослые не остались равнодушными.

– Это совместный проект театра «ТриЧетыре» и Санкт-Петербургской центральной библиотеки для слепых и слабовидящих, – рассказала «Республике» сотрудница петербургской библиотеки Мария Петрова. – Мы сотрудничаем уже около десяти лет. Театр ставит интерактивные и игровые спектакли, которые адаптируются под потребности всех детей, в том числе и для наших незрячих и слабовидящих читателей. Театр создает специальные программы и адаптирует свои постановки. В этом году он реализует проект «Ощути невидимое. Как звучат цвета?» при поддержке Фонда президентских грантов. В рамках проекта в театре адаптировали спектакль «Разноцветная книга», а также создали одноименную тактильную книгу.

По словам собеседницы издания, средства гранта позволили театру не только сделать новую постановку, но и объехать с ней ряд городов. Сыктывкар стал четвертым городом в туре по России. До этого были Красноярск, Архангельск и Калуга. А до конца года театр еще побывает в Перми и Мурманске.

– Театр «ТриЧетыре» весьма камерный, – рассказала «Республике» директор петербургского театра, актриса Марина Вершинина. – Актерский состав насчитывает не больше двенадцати человек. А на гастроли мы выезжаем вдвоем с художником-постановщиком Александром Зыбиным. Вся музыка авторская, специально написана к этому спектаклю прекрасным композитором Антоном Алексеевским. Слепые и слабовидящие дети – это удивительные зрители. Чуткие, вовлеченные, обладающие прекрасным чувством юмора. Работать для них – большое удовольствие.

В рамках проекта «Ощути невидимое. Как звучат цвета?» театр также изготовил тактильную книгу со стихотворениями Маршака «Разноцветная книга». Ее страницы выполнены из различных материалов, передающих фактуру настоящих предметов. Всего главный художник театра «ТриЧетыре» Ольга Петровская разработала и изготовила шесть таких книг, и в каждом городе, где выступил театр, остается по одному экземпляру. Спектакль и седьмую книгу планируется подарить Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотеке для слепых и слабовидящих. В комплекте идет также аудиодиск со стихотворениями Маршака и книжка, напечатанная шрифтом Брайля. В Сыктывкаре книга осталась для читателей Специальной библиотеки для слепых Коми имени Луи Брайля.

Артур АРТЕЕВ

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