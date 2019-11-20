Проект «Шахтерам Арктики» объявил сбор исторических фото

Воркутинский проект «Шахтерам Арктики» стал одним из победителей второго конкурса президентских грантов – 2019. По задумке автора, игумена Николая, рядом со строящимся сейчас храмом святой великомученицы Варвары появится исторический сквер, который станет символом трудовой славы, доблести и памяти шахтерам, погибшим на производстве.

– Мы планируем создать музей под открытым небом с информацией о героях труда и развитии угледобывающих предприятий Воркуты в разные годы, – пояснил настоятель строящегося храма-памятника святой великомученицы Варвары игумен Николай (Беловолов).

Как сообщает пресс-служба администрации города, в сквере появится экспозиция, которая будет состоять из стенд-карты шахт и поселков Воркуты (воркутинское кольцо), макетов орудий труда, быта, технических средств угледобычи, информационных щитов и экрана с фотографиями ученых – первооткрывателей месторождений, кавалеров знака «Шахтерская слава».

Авторы проекта надеются, что будущий сквер станет местом встреч, общения горожан, сохранения памяти о друзьях и знакомых.

Авторы пригласили жителей республики поучаствовать в исследовательской части «Шахтеров Арктики» – прислать фотографии, на которых запечатлены моменты шахтерского труда и отдыха, быта, празднования трудовых успехов по выполнению планов, снимки шахтерских поселков. Фотографию желательно датировать и приложить краткую аннотацию. Наиболее интересные снимки будут размещены на исторических стендах сквера и интернет-ресурсах: на сайте Фонда строительства храма-памятника святой великомученицы Варвары и в одноименной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Воркуты