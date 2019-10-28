В 14 муниципалитетах Коми до конца года пройдут аукционы на право заключения договоров по наружной рекламе

В настоящее время осуществляется прием заявок на участие в аукционах в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 13 муниципальных образований муниципальных районов: «Сысольский», «Усть-Вымский», «Удорский», «Троицко-Печорский», «Усть-Цилемский», «Койгородский», «Княжпогостский», «Усть-Куломский», «Ижемский», «Усть-Цилемский» «Прилузский», «Сыктывдинский», «Печора». Следующим этапом станет проведение аукционов в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории данных муниципалитетов. Торги пройдут в конце октября 2019 года.

Также утвержден приказ о проведении аукционов в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 23 рекламных конструкций на территории Ухты. С 15 октября начался прием заявок на участие в аукционах в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Аукционы состоятся во второй половине ноября текущего года.

Ранее работа по утверждению рекламных схем завершилась в Сыктывкаре (включая Эжвинский район) и Воркуте. Летом в столице Коми состоялись торги, по результатам которых было продано 31 право на размещение рекламных конструкций на общую сумму 4253,18 тысяч рублей. Всего в Сыктывкаре было разыграно 61 рекламное место. В Эжвинском районе состоялись торги по 27 рекламным конструкциям, продано право на размещение 18 рекламных конструкций на общую сумму 827,07 тысяч рублей. Также проведены торги по рекламным местам на территории Воркуты. Всего было выставлено 28 рекламных мест, из них проданы 23 на общую сумму 457,52 тысячи рублей.

Напомним, республиканским законом № 123 полномочия в сфере размещения рекламы закреплены за правительством региона и переданы ГКУ РК «Коми реклама». Учреждение разработало единые правила распространения наружной рекламы на территории республики. Кроме того, проведены работы по разработке и утверждению границ территориальных зон в отношении каждого муниципального образования в Республике Коми.