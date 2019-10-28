В столице Коми закупили евроконтейнеры

В Сыктывкаре установили евроконтейнеры для сбора отходов. Пилотный проект столичной мэрии совместно с регоператором ООО «Ухтажилфонд» предусматривает закупку в текущем году 25 новых контейнеров евростандарта с обустройством шести площадок «под крышу». В следующем году продолжится модернизация инфраструктуры по сбору мусора – наиболее ветхие металлические контейнеры будут заменены на современные, более вместительные.

Новые емкости появились по адресам: Оплеснина, 1, Чернова, 20, Коммунистическая, 33 и 35, Ленина, 27, Первомайская, 47, 51 и Карла Маркса, 172. Контейнеры – с крышками, чтобы животные и ветер не разносили по близлежащей территории мусор.

– Сегодня мы получаем положительные отзывы граждан, пользующихся новыми баками евростандарта, так как контейнерные площадки имеют аккуратный вид, около них заасфальтирована территория, нет запаха и грязи, – пояснила ведущий специалист отдела контроля за управлением жилфонда управления ЖКХ города Анастасия Игошина. – Правда, многие жители домов бросают мусор не в контейнеры, а складируют его рядом. Зафиксирован и факт вандализма на вновь установленной контейнерной площадке по улице Карла Маркса, 172.

Специалист обратилась к жителям Сыктывкара с просьбой не нарушать правила благоустройства, не ломать ограждения площадок, бросать мусор в контейнеры, сохранять порядок и беречь общее имущество.

Регоператор и сотрудники управляющих организаций уже оценили удобство в использовании новых контейнеров. По словам дворника одной из управляющих компаний города Виталия Дружинина, контейнеры высокие, поэтому маргиналы их не переворачивают, не достают до мусора. В итоге на площадках стало заметно чище. Кроме того, в отличие от старых металлических, новые баки оснащены колесиками, имеющими тормоза, что позволяет их двигать на удобное для автопогрузчика расстояние.

Помимо новых контейнерных площадок в пригородных поселках совместно с ООО «Ухтажилфонд» установлено свыше 20 контейнерных площадок под вместительные бункеры для сбора мусора объемом до восьми «кубов». Продолжается и работа по организации раздельного сбора отходов – на сегодня установлено свыше 150 таких контейнеров в разных районах Сыктывкара.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара