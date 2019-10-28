В Печоре модернизировали кинозал 

Современный кинозал кинотеатра имени Горького, модернизированный в рамках проекта Министерства культуры России и Фонда кино, торжественно открыли в Печоре.

В этом году кинотеатр имени Горького стал одним из победителей конкурса по поддержке кинотеатров в малых и средних городах России, организованного Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в рамках нацпроекта «Культура», получив грант на приобретение нового современного кинооборудования.

Как сообщает пресс-служба минкультуры Коми, на сумму более пяти миллионов рублей приобретен и установлен цифровой кинопроектор нового поколения с более четким, высококонтрастным изображением, экран большего размера, уникальный дизайн которого позволяет получить проекцию с превосходной яркостью и насыщенными цветами. Также приобретены новая 3D-система с более удобными очками, система тифлокомментирования, новые комфортабельные кресла.

Лина ПЕРОВА

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