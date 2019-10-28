Эксперты Банка России рассказали студентам о новых способах мошенничества

На мобильный телефон пришло сообщение: «Поздравляем, вы стали тысячным посетителем нашего сайта. Вы выиграли ноутбук! Это не розыгрыш, перешлите на указанный номер х-ххх-ххх-хх-хх фото своего паспорта, номер телефона, мы вам перезвоним для отправки ноутбука». Ваши действия? Не торопитесь, подумайте о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Эти и другие жизненные ситуации разбирали студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с главным экономистом Отделения – НБ по Республике Коми Ириной Адаменко. Занятие на тему «Финансовое мошенничество» состоялось в Сыктывкарском колледже сервиса и связи.

На занятии студенты узнали какие виды финансового мошенничества встречаются в России, как распознать мошенника, как безопасно использовать банковские карты в банкоматах и Интернете и почему никому нельзя передавать персональные данные.

Ребята задавали много вопросов лектору, приводили примеры своих жизненных ситуаций. Чаще всего студенты сталкиваются с мошенничеством в Интернете с использованием компьютеров, телефонов и других гаджетов. К примеру, в социальной сети пришло сообщение от друга с просьбой одолжить денег: «Привет, срочно нужно 500 рублей, перекинь на номер х-ххх-ххх-хх-хх, я все объясню». Или на мобильный телефон пришло сообщение: «Вам поступил платеж 200 рублей». При этом счет мобильного телефона за последние дни не пополнялся. А через 10–15 минут приходит новое сообщение: «Извините, ошибочно перевела 200 рублей на ваш счет. Пожалуйста, верните деньги на мой номер х-ххх-ххх-хх-хх. Лена».

Сотрудник Отделения Банка России по Республике Коми рассказала студентам о способах защиты от действий кибермошенников.

Надо запомнить:

— Если странные сообщения через социальные сети шлет ваш друг, как можно скорее позвоните ему и выясните, действительно ли ему нужна помощь или мошенники взломали его аккаунт и могут обмануть кого-то еще.

— Никому не сообщайте персональную информацию: данные своей карты, персональные данные и коды из СМС. Никому не говорите ваш ПИН-код и код проверки подлинности карты — последние три цифры на ее оборотной стороне. Даже сотрудники банка не вправе требовать от вас эти данные. Если кто-либо пытается их узнать, будьте уверены — это мошенник.

В конце занятия ребята написали небольшой тест, в котором проверили свои знания в области защиты от финансового мошенничества. Результат студентов порадовал.

— Очень важно помочь освоить финансовую грамотность ребятам, которые в силу жизненных обстоятельств остались без родителей. У детей модель грамотного ведения своих личных финансов обычно формируется в семьях. Ребятам, которые воспитывались в детских домах, к сожалению, нередко приходится учиться на собственных ошибках, — добавила Ирина Адаменко.

По итогам мероприятия учащиеся колледжа отметили, что обязательно будут применять правила финансовой безопасности в жизни и предупреждать друзей о том, что пин-код и другие реквизиты карты надо особенно беречь и никому не передавать. Студенты захотели продолжить обучение в том же формате.