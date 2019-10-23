Сергей Гапликов: «ПЗРО в Ухте строить не позволю»

Глава Коми возглавил рабочую группу по рассмотрению вопросов реабилитации радиационно загрязненных участков на территории Ухты. Соответствующее распоряжение Сергей Гапликов подписал 22 октября, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Документом утвержден состав рабочей группы, а также состав наблюдателей по рассмотрению вопросов реабилитации радиационно загрязненных участков на территории муниципального образования городского округа «Ухта». Организационное обеспечение деятельности рабочей группы возложено на министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики.

– Моя позиция остается неизменной: ни в Ухте, ни в других районах республики ПЗРО (пункт захоронения радиоактивных отходов) строить не позволю. Этот вопрос закрыт раз и навсегда. Я подписал распоряжение и возглавил соответствующую рабочую группу, чтобы все вопросы, которые касаются этих тем, обсуждались публично, согласовывались в рамках действующего законодательства с жителями и с учетом их мнения решались на уровне главы Республики Коми, – прокомментировал Сергей Гапликов.

По поручению руководителя региона рабочая группа займется разработкой плана реабилитации радиационно загрязненных участков путем консервации их на местах нахождения, без строительства нового объекта. Все решения будут приниматься исключительно в рамках рабочей группы в диалоге с общественностью.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru