Квадрокоптер с «контрабандой» не долетел до колонии

20 октября сотрудники исправительной колонии №8 в Ухте пресекли попытку доставки запрещенных предметов на территорию учреждения с помощью квадрокоптера.

Вечером дежурный пульта управления при наблюдении за территорией рядом с основным ограждением заметил неизвестного, управлявшего дроном. Злоумышленник направил устройство в сторону местонахождения помещений для осужденных, но в этот момент гражданина задержали сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности учреждения.

Потерявший управление квадрокоптер рухнул на ограждение колонии. К корпусу дрона клейкой лентой были примотаны два сотовых телефона с аккумуляторными батареями. При себе у задержанного находилась еще одна посылка с двумя мобильниками, которые он впоследствии добровольно выдал сотрудникам учреждения.

Как сообщила пресс-служба республиканского управления ФСИН России, правонарушителем оказался безработный житель Ухты. Причины, подтолкнувшие его к «перевозке» запрещенных предметов, он не назвал. Не исключено, что гражданин хотел таким способом подзаработать. Но теперь ему самому придется раскошелиться, потому что своими действиями он заработал два штрафа как минимум на 33 тысячи рублей.

Напомним, в соответствии с КоАП РФ передача либо попытка передачи любым способом гражданам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, запрещенных предметов влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.

Кроме того, нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото УФСИН России по РК