Трудности энергосбережения

Инвесторов, готовых вложиться в энергосбережение объектов, нередко отпугивает состояние имущественного комплекса государственных и муниципальных учреждений. Ведь энергосберегающее оборудование эффективно, когда в здании нет дырявых чердаков, полов и окон со щелями. Поэтому перед тем, как объявлять конкурс на установку умного оборудования, нужна тщательная проработка проекта, возможно, даже с предварительным капремонтом зданий. Такое предложение прозвучало от участников заседания постоянной комиссии Госсовета Коми по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, на котором обсудили реализацию мероприятий по энергосбережению.

Помощь государственным и муниципальным организациям в заключении энергосервисных контрактов оказывает Коми республиканский центр энерго-сбережения. Руководитель центра Андрей Чемашкин рассказал, как продвигается эта работа. В частности, сейчас в столице Коми энергосберегающие мероприятия проводятся на 12 объектах. Самый крупный из проектов – модернизация системы теплоснабжения Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина. В Инте на энергосберегающее оборудование будут переведены десять муниципальных объектов. В Усинске в этом году в шести учреждениях установили «умный» температурный режим. В Вуктыле заменили сети уличного освещения.

В целом, как сообщил Андрей Чемашкин, центру предоставлена информация о 344 объектах, но в полном объеме только по 257 объектам. Из них на 159-ти целесообразна замена энергооборудования (светодиодные лампы, тепловые приборы), поскольку годовая экономия составит более 100 тысяч рублей. 37 предприятий уже подали заявки на энергосервисные контракты. Даже с учетом платежей по контрактам они смогут сэкономить более 130 тысяч рублей в год.

В рамках программы «Умный город» реализуется пилотный проект по внедрению «умного учета энергии» в столице – в дошкольных учреждения, школах, учреждениях здравоохранения и спорта. Учет позволяет выявить факты чрезмерного расходования электричества, нарушения температурного режима в зданиях.

Основными проблемами Андрей Чемашкин назвал нежелание руководителей учреждений откликаться на предложения инвесторов и неплатежи по энергосервисным контрактам – некоторые учреждения не рассчитались за услуги по установке нового оборудования.

Также на заседании заслушали сообщения представителей трех министерств – образования, культуры и здравоохранения. В подведомственных этим министерствам учреждениях в первую очередь должны проводиться мероприятия по энергосбережению. Министерство образования на эти цели в текущем году выделило всего 3,9 миллиона рублей. Это капля в море для такого количества школ и других учебных заведений. Было объявлено два аукциона на установку энергосберегающих приборов в коррекционной школе №3, но оба не состоялись – не нашлось желающих в них участвовать. Причина – состояние здания таково, что требуются сложные технические решения и большие вложения. Однако, как подчеркнул представитель минобразования региона, задача по энергосбережению решается в школах постепенно, в рамках ремонтных работ: где-то утепляются стены и окна, где-то ремонтируется кровля. Все эти работы в той или иной мере направлены на энергосбережение.

Что касается сферы культуры, то ни одно из 865 учреждений, подведомственных минкульту, энергосервисных контрактов не заключило.

Лучше всего обстоят дела в сфере здравоохранения. Министр Дмитрий Березин сообщил, что энергосберегающее оборудование в этом году будет установлено в семи учреждениях, из которых два – кардиодиспансер и психиатрическая больница – уже подали заявки на проведение открытого конкурса на проведение работ.

В ходе заседания было высказано предложение собирать объекты в лоты. Если в лоте будет 40-50 объектов, тогда придут крупные инвесторы, заинтересованные в реализации больших проектов.

Галина ВЛАДИС

Фото komiinform.ru