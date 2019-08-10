Займы стали доступнее

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

С 6 августа Сбербанк начал выдавать потребительские кредиты с пониженной процентной ставкой. Максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило полтора процентных пункта. Уменьшение ставки распространяется на все продукты линейки потребительских кредитов. Акция продлится по 30 сентября включительно.

Снижение ставок на полтора пункта означает, что если раньше потребительский кредит, какой можно было взять в этом финансовом учреждении, выдавали под минимальную ставку 12,9 процента годовых, то сейчас ставки начинаются от 11,4 процента годовых.

Алина Хвищук, заместитель управляющего Коми отделением ПАО Сбербанк:

– Сбербанк предлагает уже традиционный для данного времени года дисконт на потребительские кредиты. Мы надеемся, что снижение процентных ставок позволит нашим клиентам воплотить в жизнь самые смелые задумки или решить бытовые вопросы, на которые требовались дополнительные средства.

Отметим, что минимальная ставка распространяется на все виды потребительских кредитов, которые предоставляет Сбербанк: без обеспечения, под поручительство, на рефинансирование других кредитов. Но заем все же должен быть достаточно крупным. В частности, для потребительских кредитов без обеспечения и под поручительство минимальная ставка действует, если заемщик берет не менее 300 тысяч рублей. Если же клиент намерен воспользоваться пониженной ставкой для того, чтобы провести рефинансирование предыдущего займа, снизив таким образом выплаты по процентам, то он должен взять уже не менее 500 тысяч рублей.

Получить кредит по ставке, сниженной в рамках этой сезонной акции, могут все категории заемщиков, но условия будут несколько отличаться. Например, в приоритете у Сбербанка традиционно остаются держатели его пенсионных и зарплатных карт. Если вы относитесь к таковым, то потребительский кредит без обеспечения при сумме заемных средств от 300 тысяч до миллиона рублей можно взять по ставке от 11,4 процента до 16,4 процента. Для прочих заемщиков процентная ставка начинается от 12,4 процента, а крайний предел – все те же 16,4 процента.

Если же вы намерены взять кредит более миллиона рублей, то для клиентов Сбербанка (и «зарплатников», и пенсионеров) ставка будет не выше 12,4 процента, а для прочих заемщиков не выше 13,4 процента. Минимальные пороги ставок те же, что и в случае с кредитами менее миллиона рублей: 11,4 процента и 12,4 процента соответственно.

Подать заявку на потребительский кредит можно традиционным путем – в отделении банка, а также в веб-версии интернет-банка или мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Алла КЛИМЕНКОВА

Сезонные акции по снижению ставок по кредитам или, наоборот, по повышению процентов по вкладам, крупные банки проводят периодически, и опытные клиенты это знают и отслеживают такие предложения, чтобы попасть в льготный период, поскольку это хороший способ погасить предыдущий кредит, взятый под менее выгодные проценты (в том числе в другом финансовом учреждении), получить средства, например, на проведение ремонта, покупку машины. Некоторые граждане, хорошо изучив периодичность таких акций, даже даты отпусков и свадеб планируют из расчета получения займа на выгодных условиях. Но прежде чем воспользоваться сезонным предложением, стоит внимательно прочитать все его условия: иногда снижение ставки распространяется только на действующих клиентов банка (когда банк хочет поощрить их за лояльность) или же, наоборот, только на новых клиентов (когда банку нужно привлечь свежих вкладчиков, расширив свою базу).

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