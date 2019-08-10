Альбомы уездных барышень

Московский школьник исследовал записки своей усть-сысольской родственницы и ее землячек

Московский ученый Борис Морозов часто становится героем наших публикаций. Старший научный сотрудник отдела археографии Института славяноведения Российской академии наук, он занимается исследованием книг из коллекции Национального музея Коми. Также много лет он ведет серьезную работу по изучению своего рода, многократно бывал в Сыктывкаре, передал в дар музеям республики вещи и фотографии из семейного архива. На этот раз он рассказал «Республике» об интересном исследовании своего сына – старшеклассника Александра Морозова. Оно посвящено записным книжкам родственницы Морозовых – Анны Заболоцкой.

Бурная молодость Анны

Родная сестра бабушки Бориса Морозова Анна Заболоцкая (урожденная Морозова) стояла у истоков коми печати и театра. Родилась Анна в 1901 году в межадорской деревне Кычаншор. С 1914 по 1918 год училась в Ношульском высшем начальном училище, затем продолжила образование на трехлетних педагогических курсах в учительской семинарии Усть-Сысольска. На третий год учебы перевелась в областную советско-партийную школу. В 1920 году Анна Морозова вышла замуж за Михаила Заболоцкого, мобилизованного в Красную армию после возвращения с Первой мировой войны. В это время она начала работать в Усть-Сысольском уездном отделе народного образования, а с августа 1921 года – в городском подразделе по выпуску литературы и в Коми книжном издательстве. С 1922 по 1924 год работала в облвоенкомате, но потом вернулась в книжное издательство, где с 1924 по 1929 год трудилась корректором, помощником редактора, ответственным редактором. К этому периоду, собственно говоря, и относятся записи в альбоме.

После смерти мужа в 1931 году Анна, оставшись с двумя дочерьми, переехала в Москву, поступила во Всесоюзный коммунистический институт журналистики, в то же время работала внештатным сотрудником в газете «Правда», редактором в национальном секторе. Будучи студенткой, учила коми язык и литературу в этом же институте и театральном институте имени Станиславского (ГИТИС). После окончания института три года работала в Партиздате ЦК ВКП(б) редактором Коми секции. После закрытия секции перевелась обратно в Сыктывкар и связала свою жизнь с журналистикой. С 1934 года она руководила партотделом в редакции газеты «Вӧрлэдзысь», затем была замредактора. С ноября 1935 года по август 1936-го руководила Коми государственным издательством.

В 1936 году Анна вернулась в Москву, заняла пост заместителя главного редактора газеты «Лесная промышленность» и вскоре возглавила редакцию издания. Позже, вплоть до смерти в 1963 году, в течение двадцати двух лет Анна Заболоцкая стояла во главе Центральной научно-технической библиотеки Министерства лесной и бумажной промышленности СССР, писала труды по истории и библиографии этой отрасли.

В Год театра можно припомнить и тот факт, что в юности, в Усть-Сысольске, Анна Морозова играла в первом профессиональном коми театре. В 1919 году она участвовала в постановке первой пьесы Виктора Савина. На известном фотоснимке первой труппы она запечатлена в сценическом костюме.

Записи из общей тетради

Недавно Александр Морозов на школьной ассамблее Российского гуманитарного госуниверситета «Соединение культурных эпох» представил доклад «Альбом Анны Заболоцкой из Усть-Сысольска. 1920-е годы». Выпускник занял на ассамблее первое место и поступил на факультет культурологии РГГУ.

– Анна Заболоцкая – тетя моего дедушки, она вела свой дневник с 1920 по 1925 год, – рассказал «Республике» юный исследователь. – Альбом состоит не только из стихов и народных романсов, но и революционных гимнов. Здесь также есть воспоминания и дневниковые записи ее и ее мужа, как дореволюционные, так и советского времени.

Сейчас альбом, как и еще несколько семейных реликвий, передан в Национальный музей Коми. Но Морозовы сняли полную копию альбома. Александр не только исследовал записи дальней родственницы, но и сопоставил их с хранящимися в Национальном музее Коми двумя другими «девичьими» альбомами. Целью его работы был анализ альбомов первой половины XX века и их сравнение с альбомами предшествующих эпох.

Альбом Анны Заболоцкой – это общая тетрадь из 94 листов в картонном переплете с тканевым корешком. Тетрадка дореволюционная, изготовлена на «Вологодской фабрике наследников Сумкина». Альбом заполнен записями только на четверть и состоит из записанных стихотворений и романсов, автобиографических рассказов, воспоминаний и дневников Анны и ее мужа Михаила.

Отличия этого альбома от классических «пушкинских» в том, что в нем практически отсутствуют авторские стихи. Их заменили народные романсы и советские песни. Количество чужих записей в альбомах небольшое, их вытеснили дневники, воспоминания и другое. Так, например, в конце альбома несколько страниц посвящено кулинарным рецептам.

Начинается альбом эпиграфом-четверостишием, написанным самой Анной Морозовой: «Кто сердцем сиротеет, кто мучится тоской, тот в песнях лишь находит отраду и покой». Всего же в альбоме восемь стихотворений и песен. Среди них «Интернационал молодежи», дореволюционное стихотворение «Не ищи в людях участья, люди любят лишь себя», несколько городских романсов и стихи самой Анны, ее мужа и подруг.

Большую часть альбома занимают воспоминания. Это четыре автобиографических рассказа, один из которых принадлежит мужу Анны, и две страницы ее дневниковых записей за период с 3 апреля по 16 сентября 1925 года. Например, рассказ Анны Андреевны о ее повседневной жизни: «В комнате одна, слышно внизу перелистывание книг. Ребята (племянники – ред.) спокойные, читают. Супруг где-то занимается…»

Традиция рукописных альбомов пришла в Россию в середине XVIII века из Европы, главным образом из Германии и Франции. В альбомы записывали стихи популярных авторов, собственные сочинения, а также торжественные посвящения и цитаты из известных произведений. В пушкинское время альбом стал непременным спутником юных барышень и важным элементом семейной культуры. С середины девятнадцатого столетия альбом перестал восприниматься как обязательный элемент домашнего культурного обихода и угодил в разряд «преданий старины». Сейчас уездные и столичные барышни ведут альбомы в инстаграме. Интересно, что от этих записей сохранится для потомков?

Гимназистка и школьница

В фонде рукописных книг в собрании Национального музея Коми Александр Морозов проанализировал еще два альбома: усть-сысольской гимназистки Клавдии Коданевой и сыктывкарской школьницы Нины Фроловой. Альбом Клавдии Коданевой писался с 1911 по 1915 год, всего в нем 49 листов в простой клеенчатой обложке. В этом альбоме много стихотворений. Чаще всего встречаются произведения Лермонтова. Есть также стихи Пушкина, Фета, Некрасова и Брюсова. Рукопись поступила в музей в 1976 году от самой Клавдии Коданевой, которая рассказала, что многие тексты стихов были переписаны в альбом политссыльными.

Альбом Нины Фроловой, ученицы сыктывкарской школы № 1, писался в годы Великой Отечественной войны. В нем 46 листов. Заполнен он неравномерно, пустые листы присутствуют как в начале, так и в середине и в конце. Альбом украшен небольшими рисунками, в основном цветов, a также переводными картинками. Как и в альбоме Клавдии Коданевой, в нем полностью отсутствует проза, но есть иллюстрации. Всего здесь более полусотни стихов, каждый из которых написан ей в посвящение. Примечательно, что и в этом альбоме преобладают стихи Лермонтова. Из произведений XX века есть песни Исаковского, a также другие песни, популярные во время войны. Почти половина стихов в альбоме неизвестного авторства, в том числе есть и школьный фольклор.

В конце прошлого года в фонды Национального музея Коми попал девичий альбом уездной барышни XIX столетия – некой М. Николаевны Федоровой. Его музею подарил историк Михаил Рогачев. Но ни тот, кто подарил Рогачеву альбом, ни сам историк не смогли выяснить, кто была хозяйка альбома и где она жила. Скорее всего, она наша землячка из Усть-Сысольска, но, возможно, альбом попал в Коми край уже в советское время. Кожаная обложка украшена небольшой костяной пластинкой с вырезанными на ней силуэтами птичек. В книжке разными каллиграфическими почерками записаны стихи русских поэтов золотого века. Встречаются строки не только Пушкина, но и Ломоносова, Карамзина. Удивительно смотрится среди всей этой дореволюционной поэтической роскоши карандашная запись стихотворения Агнии Барто про плачущую Таню и мячик. Судя по почерку, запись сделал ребенок, а судя по стихотворению – уже в советское время. Тогда же в альбом попали и вырезки из газет. Последняя дата – запись от 8 января 1922 года: «На добрую память о муже… Память альбомная, память невечная. Грустно в альбоме о ней и писать…»

– Альбомы процветали не только в первые годы после революции, – отметил Александр Морозов. – Несмотря на то, что их внешний вид изменился, они все равно остались верны своей сути. В них, как и раньше, записывались пожелания друзей в стихотворной форме. Я не ставил перед собой задачи проследить видоизменение альбомов на протяжении всего XX века, но знаю, что и в конце 1970-х годов альбомы были. Мама рассказывала, что, когда она училась в школе, у нее и подруг имелись тетрадки, где они записывали понравившиеся стихи, песни, пожелания друг другу. Были еще и «секретики» – угол страницы загибали и прятали там какое-нибудь смешное высказывание, например: «Кто любит более тебя, пусть пишет далее меня!», шутку или приклеивали что-то занятное. Это были просто тетрадки, но, по сути, это те же альбомы, только немного трансформировавшиеся.

Артур АРТЕЕВ

Фото из архива Бориса Морозова