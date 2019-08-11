Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя!

Профессия строителя – одна из самых востребованных и почетных. Вы формируете облик нашей республики, вносите весомый вклад в развитие экономики региона, способствуете улучшению качества жизни граждан.

Сегодня вы активно участвуете в реализации социальных проектов. В республике возводится новое жилье, строятся школы, детские сады, больницы, спортивные комплексы. Я благодарю вас за профессионализм и качественную работу. Внедряя новые технологии и разработки, вы обеспечиваете надежную деятельность строительного комплекса Республики Коми.

Отдельное спасибо хочу сказать ветеранам за плодотворную работу в отрасли и опыт, который они передают молодым специалистам.

В этот день искренне желаю вам успешного воплощения новых проектов, реализации смелых планов, здоровья, счастья, удачи и благополучия!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Республики Коми