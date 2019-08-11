Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Профессия строителя во все времена пользовалась заслуженным уважением в обществе. Вклад строителей в становление и развитие нашей республики огромен: жилые дома, дороги и мосты, социальные и промышленные объекты, поселки и города – все это результат труда целой армии строителей, работавших в непростых условиях Севера.

Современное поколение строителей, сохраняя лучшие традиции своих предшественников и осваивая новые технологии, продолжает трудиться на благо республики. Благодаря вашему профессионализму обустраиваются территории, развиваются другие отрасли, решаются стратегические задачи по улучшению качества жизни людей. Нам с вами еще многое предстоит сделать, построить и реконструировать объекты к 100-летнему юбилею региона. Уверен, вместе мы добьемся значительных изменений в жизни республики.

В профессиональный праздник особые слова благодарности ветеранам строительной отрасли. Вы настоящие труженики и созидатели, достойный пример для молодежи. Спасибо всем строителям за мастерство, самоотверженный труд и преданность своему делу, за вклад в развитие родного края.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, интересных проектов и творческих решений. Пусть воплощаются профессиональные планы и исполняются мечты!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми