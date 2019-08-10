Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем физкультурника!

Праздник, которому в этом году исполняется 80 лет, объединяет спортсменов, тренеров, работников отрасли физической культуры и спорта, а также всех, кто ведет активный, здоровый образ жизни и не представляет свою жизнь без спорта.

Более трети жителей Республики Коми регулярно занимаются физкультурой и спортом. Одна из наших приоритетных задач – вовлечь в спорт еще больше людей. Именно на это направлена реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни».

В городах и районах совершенствуется спортивная инфраструктура, открываются новые площадки, активно проводятся массовые забеги, набирает популярность ежегодная акция «Велоночь». В июле этого года в Воркуте с успехом прошел «Арктический марафон», который объединил любителей бега со всей России. В регионе регулярно проходят соревнования всероссийского уровня. Наши спортсмены достойно представляют республику на международных состязаниях.

Искренне благодарю ветеранов спорта, тренерский состав, педагогов, наставников, спортсменов и всех болельщиков за вклад в развитие физической культуры и спорта республики. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых побед и успехов во всех добрых начинаниях!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми