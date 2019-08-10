Уважаемые жители Республики Коми!

Примите искренние поздравления с Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет всех, кто вносит вклад в развитие физической культуры, укрепление здоровья людей, организацию досуга населения.
В Республике Коми действуют более 50 спортивных федераций и общественных организаций в сфере физической культуры и спорта. Они представляют самые разные направления, благодаря которым жители всех возрастов могут выбрать себе занятие по душе и возможностям.
Благодарю всех тренеров, ветеранов, наставников за вклад в популяризацию здорового образа жизни, воспитание и поддержку талантливых спортсменов. Желаю целеустремленности, новых свершений и побед! Личных и спортивных успехов, благополучия и крепкого здоровья!
Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Республики Коми
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