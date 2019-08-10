Уважаемые жители Республики Коми!

Примите искренние поздравления с Днем физкультурника!

Этот праздник объединяет всех, кто вносит вклад в развитие физической культуры, укрепление здоровья людей, организацию досуга населения.

В Республике Коми действуют более 50 спортивных федераций и общественных организаций в сфере физической культуры и спорта. Они представляют самые разные направления, благодаря которым жители всех возрастов могут выбрать себе занятие по душе и возможностям.

Благодарю всех тренеров, ветеранов, наставников за вклад в популяризацию здорового образа жизни, воспитание и поддержку талантливых спортсменов. Желаю целеустремленности, новых свершений и побед! Личных и спортивных успехов, благополучия и крепкого здоровья!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Республики Коми