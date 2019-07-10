Соблюдать права потребителей стали лучше

Итоги реализации региональной программы «Обеспечение прав потребителей в Республике Коми в 2018-2019 годах» подвели на заседании Межведомственного координационно-совещательного совета, сообщает правительственный портал региона. Заседание прошло под руководством зампреда правительства Коми – министра сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолия Князева.

Региональная программа разработана по поручению президента РФ Владимира Путина, в 2018 году достигнуты все запланированные показатели.

– Для правительства Республики Коми обеспечение защиты прав потребителей является приоритетной задачей. Одним из индикаторов качества жизни граждан является их частота обращений в Роспотребнадзор. В 2018 году в Коми число обращений уменьшилось на 23,4 процента. К тому же права граждан в нашем регионе нарушаются реже, чем в среднем по России. Наиболее проблемной остается жилищно-коммунальная сфера. Предлагаю направить усилия на улучшение ситуации, задействовать и органы местного самоуправления, и средства массовой информации. Для повышения уровня правовой грамотности населения необходимо при тесном сотрудничестве с региональным Управлением Роспотребнадзора провести широкую информационно-разъяснительную работу, – отметил Анатолий Князев.

По итогам 2018 года на одно контрольно-надзорное мероприятие приходится 2,8 нарушений, годом ранее было 3,4 нарушения. В среднем по России – 3,05 нарушений. Меньше всего нарушают права потребителей в Инте и Усинске, там на каждую проверку приходится по одному нарушению. Больше всего – в Усть-Цилемском, Прилузском районах и Печоре, где на одну проверку приходится по 7-8 нарушений. Всего в Управление Роспотребнадзора по Республике Коми поступило 2515 обращений, годом ранее – 3286.

Меньше, чем в целом по России, в Коми жалуются на общественное питание, услуги связи, финансовые, медицинские, туристические, бытовые и транспортные услуги. Зато неудовлетворенность жителей республики качеством жилищно-коммунальных услуг выше, чем в целом по России. В Коми удельный вес жалоб на ЖКХ составил 28,4 процента, в России – 13,1 процента.

– Стоит отметить, что в закон РФ «О защите прав потребителей» внесены некоторые изменения. Обновилась и стала удобней процедура обжалования действий, связанных с нарушением требований качества и безопасности в различных сферах. Это увеличивает гарантии граждан и позволяет им более оперативно взаимодействовать с органами государственной власти, уполномоченными в сфере защиты прав потребителей, – заключил Анатолий Князев.

Лина ПЕРОВА

Фото mshp.rkomi.ru