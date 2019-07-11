Сбербанк и ООО «Додо Франчайзинг» подписали кредитное соглашение об увеличении оборотных средств компании.Основатель компании «Додо Пицца» Фёдор Овчинников на своей странице в социальной сети отметил: «Рынок банковского кредитования ранее не был для нас доступен, так как сначала мы были совсем маленькой компанией, а затем проходили инвестиционный период, были планово убыточными и не могли кредитоваться по финансовым показателям. Однако, выход нашей управляющей компании в России на стабильную прибыль открыл для нас возможность привлекать средства не только от частных инвесторов, но и рынок банковского финансирования. Этот кредит – только первый шаг большого пути, который мы планируем пройти».

Сотрудничество компании со Сбербанком началось в 2012 году, когда был открыт первый счет в Сыктывкаре для ООО «Пицца Венчур». Тогда «Додо Пицца» представляла собой одну пиццерию в центре города, которая принимала гостей и работала на доставку. Сейчас это сеть пиццерий по всему миру: больше 500 ресторанов в России, США, Великобритании, Румынии, Казахстане, Китае и других странах. Сеть развивается по франшизе. Выручка компании в 2018 году составила более 13 млрд. рублей. Компания использует широкий спектр услуг банка: расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, инкассацию по всей России, торговый эквайринг, услуги валютного контроля, а также страховые продукты «Защиты от кибер-рисков».

«За время нашего сотрудничества с «Додо Пиццей» компания добилась невероятных успехов и вышла на мировой уровень. Мы гордимся нашим партнерством и рады, что продукты Сбербанка помогают развитию бизнеса. Надеемся, наше взаимодействие и в дальнейшем будет способствовать расширению горизонтов и достижению еще более высоких результатов», – отметил заместитель управляющего Коми отделением ПАО Сбербанк Алексей Перевощиков.