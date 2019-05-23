Должна ли казна выплачивать алименты за должников?

Группа депутатов Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей подготовила законопроект, согласно которому алименты за должников предложено выплачивать из бюджета. Авторы отмечают, что в настоящее время случаи уклонения от алиментов не редкость. Но даже если уплата происходит добровольно, средств должника не хватает на полноценное содержание несовершеннолетнего и нетрудоспособного члена семьи. Поэтому инициаторы законопроекта предлагают обязать выплачивать алименты за должников органы соцзащиты начиная с шестого месяца фактического отсутствия алиментных платежей. Затраты бюджета составят порядка 39,4 миллиарда рублей, при этом расходы казны предлагается компенсировать в рамках системы исполнительного производства. Должна ли государственная казна расплачиваться за алиментщиков?

Валерий Хозяинов, член районной организации «Коми котыр», Сосногорск:

– Думаю, что господа народные депутаты тут неправы. Предлагаю всеми способами привлекать алиментщиков к полноценному содержанию своих чад.

Павел Дуркин, пенсионер, Усть-Цилемский район:

– Ни в коем случае государственная (народная) казна не должна расплачиваться за алиментщиков. В законодательстве России достаточно норм, по которым алименты обязаны взыскиваться принудительно, начиная от «уговоров», затем по КоАП и заканчивая УК РФ. В этом направлении крайне недорабатывают различные комиссии, органы власти, институт судебных приставов и правоохранительных органов. Надо пока заставить работать эту категорию, а затем браться за злостных неплательщиков алиментов.

Светлана Мозер, заместитель директора Дворца творчества детей и учащейся молодежи Сыктывкара:

– Считаю, что взваливать на бюджет такую ношу, по меньшей мере, не по-честному. Почему за безответственность родителей должны отвечать налогоплательщики? Это будет содействовать еще большей распущенности, безответственности и коррупционным схемам, когда родители будут вступать в сговор с целью получения бюджетных средств.

Я как налогоплательщик против, чтобы мои деньги пошли на нецелевое использование. На эти деньги можно построить детские сады, например, или вложить в лечение больных детей и многое другое. И потом, полноценное содержание – это идеал. Ведь даже в благополучных семьях бывают перебои с деньгами, и тогда таким семьям тоже готовить законопроект о неполноценном содержании, что ли? Абсурд. Может быть, лучше с малолетства учить детей нести ответственность за свои поступки, и тогда таких алиментщиков станет гораздо меньше? Почему все вопросы должны решаться за счет бюджета?

Александр Люосев, общественник, Емва:

– Скорее да, такой фонд для выплаты алиментов должников из бюджета государства нужен. Однако считаю, что получение алиментов от государства возможно в исключительных ситуациях: если отец ребенка является неплатежеспособным и не имеет имущества, которое может быть арестовано; если он пребывает под следствием, отбывает тюремный срок либо находится на принудительном лечении; если проходит срочную службу в армии. Остальных горе-отцов нужно заставить выплачивать алименты в судебном порядке.

Александр Неськин, директор ООО «ПВС», Сыктывкар:

– Инициатива правильная, детям нужно обеспечивать безбедные условия. Но нужно проработать и механизм возврата денег с должников, создать условия для принудительных работ, чтобы должники могли реально отрабатывать долги. На сегодня по факту – это отбытие срока в лагерном бараке с содержанием за счет государства.

Ирина Пальшина, преподаватель, Сыктывкар:

– Вопрос поставлен неправильно: «Должна ли государственная казна расплачиваться за алиментщиков?» Казна должна поддержать маленького гражданина и взыскать понесенные расходы с алиментщика. Тогда, может, и судебные приставы будут активнее работать с нерадивыми папашами. Законопроект поддерживаю. Дети не должны страдать, а алиментщики должны понимать неотвратимость исполнения своих обязанностей.

Николай Онищик, глава сельского поселения «Ёдва», Удорский район:

– Я считаю, будет правильным, если государство за нерадивых неплательщиков алиментов будет выплачивать минимальную прожиточную сумму на содержание детей для данного региона, а со злостного неплательщика в порядке регресса будет удерживать необходимые суммы с учетом штрафных санкций. Государству это будет даже выгодно, не будут страдать дети, и будет наука тем, кто уклоняется от своей гражданской обязанности воспитывать детей. Я считаю, что в данном вопросе государство должно быть бескомпромиссным и наказывать рублем тех, кто не занимается воспитанием своих детей. Нужно помнить, что мы в ответе за тех, кого родили. Дети не должны страдать от того, что один из родителей оказался негодяем.

Игорь Бурлаченко, член некоммерческого партнерства «саморегулируемая организация «СЕМТЭК», Сыктывкар:

– Считаю необходимым обязать выплачивать алименты за должников органы соцзащиты начиная не с шестого месяца фактического отсутствия алиментных платежей, а начиная с первого месяца просрочки. Надо установить минимальный уровень выплат на одного ребенка не менее 16 тысяч рублей в месяц. В случае если поступающие алиментные платежи менее такого уровня, компенсировать недостающие средства за счет госбюджета.

Дмитрий Пастухов, инспектор по производственным вопросам НУЗ «Узловая больница на станции Микунь ОАО «РЖД», Усть-Вымский район:

– Дело в другом. Не про «должна казна расплачиваться», а как государство к гражданам относится. Пока будут решать да судить, как долги выбить из должников, дети будут расти, ждать не будут. Необходимо, чтобы жили они, дети наши, достойно, понимая, что о них Родина заботится. Поэтому очень логичное предложение. А уж как потом регресс выставлять нерадивым родителям – это вопрос второй. На него как раз у государства есть время.

Игорь Усачев, индивидуальный предприниматель, Корткерос:

– Считаю, что это будет правильно. Если государство не справляется со своими прямыми функциями и не может обеспечить полноценную работу госорганов, уполномоченных на защиту прав граждан, нуждающихся в социальной поддержке, – оно обязано компенсировать ущерб, в том числе и в виде денежных ресурсов.

Николай Белых, пенсионер, Сосногорск:

– Я против. Считаю, нагрузка на бюджет и так велика. Необходимо снизить нагрузку на налогоплательщиков. А органы принуждения, судебные приставы должны работать.

Ольга Рочева, директор Брыкаланской средней школы, Ижемский район:

– Казна не должна расплачиваться за алиментщиков.

Александр Веретенников, инженер Сосногорского газоперерабатывающего завода ОАО «Газпром переработка»:

– Считаю, что платить должен сам алиментщик, а не государство. Государство должно помочь, если нет кормильца.

Александр Вокуев, общественник, Ижемский район:

– Думаю, что для полноценного воспитания, питания членов нашего будущего общества эта мера необходима.