Средневековье на вкус и цвет

В столице Коми прошел красочный «ПирФест»

Окунуться в атмосферу Средневековья, почувствовать его вкус и даже запах, своими глазами увидеть «рождение» предметов быта прошлых эпох, погулять по средневековому лагерю могли жители и гости Сыктывкара. Красочный фестиваль средневековых ремесел «ПирФест» в столице Коми организовали участники историко-реконструкционного клуба «Кречет».

Путями предков

На площадке фестиваля почетное место занимала ладья, в которой реконструкторы летом отправятся в путь по рекам Коми, чтобы пройти часть исторического Великого водно-волокового пути до «серебряных копей» царя Ивана III на реке Цильме.

Напомним, в летописях сохранилась информация о том, что дед Ивана Грозного великий князь Иван III отправил в 1491 году на Печору экспедицию для организации добычи серебра и меди, поскольку монеты на Руси чеканились из серебра, завезенного из-за рубежа. Экспедиция завершилась успешно. Историк Николай Карамзин писал, что «с того времени мы начали сами добывать, плавить металлы и чеканить монету из своего серебра». В летописных источниках указано и примерное место, где были обнаружены залежи руды: «на реце на Силме, не доходя Космы реки за полдни, а от Печеры реки за 7-мь дней». Однако надежда на богатые залежи руды не оправдались, и вскоре копи были заброшены.

По словам руководителя клуба «Кречет» Александра Плюснина, идея повторить путь по реке с почти полным соблюдением условий, в которых жили участники экспедиции XV века, возникла давно. Обсуждали, планировали, мечтали. А в 2018 году клуб «Кречет» получил президентский грант на реализацию этого проекта. Львиная доля средств ушла на оплату постройки копии средневековой ладьи. Изготовили ее в Петрозаводске на верфи деревянного судостроения «Варяг». На днях судно доставили в Сыктывкар. Длина корпуса – 8 метров, ширина – 2,3 метра, высота борта – 0,9 метра, вес – 0,8 тонны. Ладья оборудована веслами – их восемь штук. Для корпуса, мачты и реи использована корабельная сосна. Прототипами для судна послужили славянская ладья из Ральсвика (остров Рюген, Германия) и скандинавские корабли из Роскильде (остров Зеландия, Дания) – с учетом современных технологий деревянного судостроения.

Пока шла работа на судоверфи, клуб «Кречет» объявил народный выбор названия для ладьи. Предлагалось три варианта: «Варыш» (по-коми «Сокол»), «Мангазея» (столица Западной Сибири в XV–XVI веках), «Чард» (по-коми «Молния»). В ходе интернет-голосования большинство голосов получило название «Варыш». Под этим именем ладья и отправится в путь.

Как рассказал Александр Плюснин, ладья рассчитана на шестнадцать человек, но с учетом размещения груза для месячного путешествия в плавание пойдут одиннадцать человек. 25 мая в Сыктывкаре состоится пробный спуск судна на воду. Тогда станет ясно, сколько человек нужно, чтобы без проблем управлять ладьей, какова скорость по течению и против течения. 15 июня ладью посуху повезут в село Усть-Ухта, расположенное в Сосногорском районе, на берегу реки Ижмы в устье реки Ухты. Оттуда реконструкторы отправятся в путь по рекам Ижма, Печора, Цильма – до деревни Нонбург в Усть-Цилемском районе. Длина маршрута составит 650 километров, длительность путешествия – примерно 30 дней.

Во время экспедиции исследователи средневекового быта намерены ночевать в самодельных палатках с навесами, сшитыми из льна. Такие палатки были установлены на площадке фестиваля. Александр Плюснин не стал скрывать, что установить их было нелегко – в первую очередь из-за сильных порывов ветра. Вероятно, современные палатки были бы удобнее, но не дали бы того полного погружения в Средневековье, которого намерены добиться реконструкторы.

В рационе путешественников не будет продуктов, завезенных в Россию после XV века: никакого сахара, картофеля, специй. Основу меню составят каши, причем только из тех круп, которые уже были на Руси в Средневековье. Исследователи не собираются отказываться от мяса и рыбы, хотя вряд ли будут добывать их самостоятельно: средневековые способы охоты и рыбной ловли в современных условиях вполне можно счесть браконьерством.

Среди участников клуба «Кречет», облаченных в наряды славян и викингов, выделялся человек в костюме мурзы Казанского ханства: руководитель автономии татар в Коми Ринат Ахметзянов, представляющий военно-исторический клуб реконструкции «Войпель», объяснил, что пришел в гости к коллегам. Он сообщил, что его наряд вполне соответствует не только духу Средневековья, но и месту, и заданному времени, поскольку еще с XIII века в Коми стояли казанские татары, которые на службе у московского князя выполняли функции пограничников и таможенников. Говоря о водном путешествии, задуманном «кречетами», Ринат Ахметзянов высоко оценил идею, но признался, что сам как наследник традиций Великой Степи предпочел бы отправиться в конный поход.

Гости праздника могли не только посмотреть на ладью «Варыш», но и почувствовать себя в роли отважных средневековых путешественников. Дети активно орудовали веслами, отдавали друг другу команды, «заимствованные», похоже, из пиратских фильмов, поскольку звучали даже выкрики: «На абордаж!» Впрочем, и вполне взрослые мужчины не могли удержаться от желания хоть на минуту представить себя бесстрашными исследователями новых земель: гордо держали весла, позировали на носу судна, задумчиво вглядываясь в воображаемую водную даль. Женщин больше заинтересовали другие площадки фестиваля.

Воспитание и питание

Гостьи праздника с нескрываемым интересом поглядывали на хозяек, одетых в яркие средневековые наряды. Тут же можно было узнать, как несколько веков назад ткалось полотно. Рядом в большом котле ткань окрашивалась при помощи известного с давних времен красителя – марены, которая придавала полотну разные оттенки красного цвета.

Именно красный цвет был в Средневековье очень моден, но окрашенные ткани тогда стоили дорого и были доступны только богатым людям. Те, кто не мог похвастать достатком, носили одежду из тканей «природных» цветов – небеленого льна, серой, бежевой, коричневой и черной шерсти. Конечно, каждая средневековая модница стремилась обзавестись цветными нарядами. Участницы клуба «Кречет» объяснили, что костюмы в основном шьют сами: крой несложный, навыки шитья имеются. Покупать приходится лишь некоторые элементы – впрочем, и это по желанию. Если не увлекаться затейливыми аксессуарами, несложный образ средневековой горожанки можно создать самостоятельно и без больших затрат. Так же прост в исполнении и мужской костюм. Своими руками реконструкторы делают даже обувь – шьют ее из кожи. Утверждают, что такая обувь очень удобна для ходьбы по лесу, по земле, но частых соприкосновений с грубым асфальтом кожаная подошва не выдерживает – быстро истирается до дыр.

«Идеологическую составляющую» погружения в Средневековье корреспонденту «Республики» объяснила одна из участниц фестиваля. Нина Антипова работала за ткацким станком, ткала себе пояс. По ее словам, создавая вещи своими руками, типичный представитель современного общества потребления начинает совсем иначе воспринимать окружающий мир.

При нынешнем товарном изобилии вещи покупаются как «минутная радость» – поносил и выкинул. А в средние века для простого человека ценна была любая вещь, каждый кусочек ткани. Одежда передавалась от старших к младшим, перешивалась, занашивалась до дыр, потом шла на хозяйственные нужды. Если использовать современные термины, такой подход можно назвать природосберегающим – мусора в Средневековье было намного меньше, чем в настоящее время.

К тому же если сейчас в магазинах в основном однотипный ширпотреб, то вещь, сделанная своими руками, всегда будет эксклюзивным произведением. Даже в готовый узор мастерица может добавить что-то свое. Вещь, в которую вложена душа, рука не поднимется выбросить. Кроме того, сам процесс творения затягивает – как говорит Нина Антипова, ткачество увлекательнее тех же компьютерных игр. Если в виртуальной реальности и события происходят ненастоящие, то за ткацким станком видишь, как твои руки создают вещь буквально из ничего. И даже обучение для этого в общем-то не требуется, как будто вспоминаются сохранившиеся на генетическом уровне навыки.

По мнению Нины Антиповой, возможность сделать что-то своими руками – хотя бы на мастер-классах по средневековым ремеслам – особенно ценна для подростков, которые привыкли к тому, что все покупается в магазинах. А тот мальчишка, который гвоздь сам выковал, или девчонка, которая пояс себе соткала, по-другому будут и к вещам относиться, и к труду людей, которые эти вещи производят. Да и к жизни лучше будут приспособлены: а то сейчас некоторые молодые люди ни еду себе приготовить не могут, ни порванную одежду зашить.

По способности выживать средневековый человек значительно превосходил современного: каждый мог в «походных» условиях развести костер, добыть и приготовить еду, изготовить орудия труда и оружие, сшить одежду. Реконструкторы тоже владеют этими навыками: если окажутся в экстремальной ситуации – не пропадут.

Популярной зоной фестиваля стала импровизированная кухня, где желающие могли попробовать кушанья, приготовленные на огне по средневековым рецептам. Над площадкой витали ароматные запахи готовящейся пищи: жарились на вертеле куры и кролики, запекались свиные ребра на решетке, коптилась рыба. Были представлены и «вегетарианские» блюда. Мясо и рыба в Средневековье на столе простой семьи появлялись нечасто. Выручали кушанья простые, дешевые и питательные. Например, чечевичная похлебка – котел с ней опустел очень быстро, видимо, гостям она пришлась по вкусу. Нашлось немало желающих угоститься и салатом из крапивы, приготовленным по рецептам поваренной книги XVI века.

Людмила ВЛАСОВА

Фото автора и vk.com/krechetsykt