Ближний круг Валентины Витязевой

Еще совсем недавно, 7 апреля, мы отмечали столетие со дня рождения Валентины Александровны Витязевой – первого ректора Сыктывкарского государственного университета, ученого, профессора и общественного деятеля, внесшего большой вклад в развитие экономики и системы высшего образования нашей республики.

Яркие юбилейные мероприятия в ее честь прошли на базе Сыктывкарского университета.

И вот подошла другая памятная дата. Девять лет назад – 22 мая 2010 года ее не стало.

Сегодня, вспоминая Валентину Александровну, я не буду перечислять все значимые ее дела, список работ и наград – об этом уже много написано и сказано. В нашей памяти не только ее достижения, но все переживания и ликования, сомнения, полное погружение в работу, усталость и умение встряхнуться, то есть то, что обычно остается за кадром.

Хотелось бы немного рассказать о ее связи с нашей родной землей Коми, о близких, дорогих ей людях, которые помогали, вдохновляли, сопереживали, делили радости и горести вместе с ней.

Валентина Александровна родилась в Яренской губернии (ныне Архангельская область) в 1919 году. Училась в Ленинграде и в Москве, но законченное высшее образование получила именно в Сыктывкаре. Она приехала сюда в 1943 году и навсегда связала свою жизнь с Севером. В этом было даже что-то знаковое. Дело в том, что ее бабушка по отцовской линии была коми-зырянкой, и так совпало, что Валентина Александровна вернулась на землю предков, чтобы посвятить себя служению Республике Коми.

Еще во время обучения она приступила к работе по своей специальности картографа, которая была очень востребована на тот момент. А с 1944 года, продолжая свою работу, Валентина Александровна уже преподавала в пединституте. Ее внук Антон бережно хранит программку 1945 года, по которой Валентина Александровна готовила свои лекции для студентов. Насколько была важна ее работа в те годы, говорит тот факт, что по окончании войны она получила медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В том же 1945 году, в свой непростой период жизни, она познакомилась с Василием Архиповичем Витязевым, который уже тогда имел свой вес в Республике Коми. Василий Архипович – внук ижемского оленевода, приехал в Усть-Сысольск в 1928 году для учебы в педтехникуме. Получив образование, он успешно организовывал работу школ во многих районах республики, а позже был помощником секретаря обкома. Все это было еще до войны. И в военные годы на фронте он проявил себя достойно, был ранен, вернулся после победы в Сыктывкар с боевыми наградами, в том числе с орденом Красной Звезды.

Василий Архипович стал не только мужем Валентине Александровне, но и отцом ее маленькому сыну Андрею, которому на тот момент был всего годик. Он официально усыновил Андрея, дав ему свою фамилию. Пройдут годы, и Андрей Васильевич Витязев станет академиком, доктором физико-математических наук, крупным ученым в Москве. Всю свою жизнь Андрей считал своим отцом именно Василия Архиповича.

В одном из интервью Валентина Витязева, вспоминая своего мужа Василия Архиповича Витязева, говорила: «Мне было хорошо с ним. Он заботился обо мне. Я много работала, училась в аспирантуре, потом в докторантуре и ректором при нем стала. Когда он умер, я поняла, что мне без него очень трудно. Как-то в Петербурге я встретилась с единственной тогда ректором-женщиной – Людмилой Алексеевной Вербицкой. У нее тоже муж умер. Она поделилась горем: «Как же мне трудно без него, все нужно самой: газету подписать, уплатить за квартиру, ой!!! Я ничего не хочу знать, я знаю свой университет». И я точно так же. Я думала тогда только об университете».

Совместный сын Витязевых, Дмитрий, появится на свет только в 1959 году. Валентина Александровна была настолько уверена в надежности своего семейного тыла, что не побоялась родить в 40 лет, а супругу тогда было уже под пятьдесят. И это счастливое событие произошло в семье как раз 22 мая. Дмитрия Васильевича помнят и как научного сотрудника академии наук, и как автора книги «Северный стол», и просто как замечательного человека, острослова и эрудита.

Валентина Витязева гордилась достижениями своих сыновей, радовалась и переживала вместе с ними и за них, давала советы, и сама обращалась за помощью к ним.

С Василием Архиповичем Валентина Александровна вместе прожили почти сорок лет, сохранив при этом молодость души и теплоту человеческих отношений. Оба много времени посвящали работе: Валентина Александровна – научной, университетской и общественной, Василий Архипович – на посту министра социального обеспечения. Они были истинными патриотами своей земли и своего народа. Умели не только хорошо работать, но и красиво отдыхать, любили северную природу, прогулки в лес, походы на берег реки, где собирались с друзьями и родными.

У Валентины Александровны было три сестры. Все педагоги: Нина Александровна жила в Апатитах, Таисия Александровна работала директором школы в Воркуте, а потом преподавала в Сыктывкаре. Антонина Александровна в свои 20 лет – участница Великой Отечественной войны, фронтовая медсестра, после ранения до конца своей жизни носила в себе осколок. Работала директором школы, в горисполкоме, в Сыктывкарском университете. Была участницей Парада Победы на Красной площади в Москве.

Три сестры часто собирались вместе. Мы вспоминаем, как они смеялись, шутили, словно девчонки, пели песни, рассказывали много интересного из своей жизни. Заводилой, как правило, была Валентина Александровна. Вспоминали они и родителей, и своего единственного брата Володю, 19-летнего юношу, которой умер в передвижном госпитале от ран, полученных во время Великой Отечественной. Все сестры были долгожительницами. Только одна из них прожила до 85 лет, остальные перешагнули 90-летний рубеж.

Вот такой был свой маленький мир у Валентины Александровны под большим названием – ее семья.

Сегодня мы вместе со всеми вспоминаем Валентину Александровну.

Отмечая ее большие заслуги перед Республикой Коми, многие сейчас говорят о том, что университет должен носить ее имя. Мы, конечно, поддерживаем эту идею. Действительно, для университета очень много значило то, что его первым ректором была Валентина Витязева, и знаем, как она болела душой за университет до конца своей жизни.

Идет время, уже возмужали внуки. Антон Дмитриевич Витязев окончил Сыктывкарский университет с красным дипломом. Ему повезло – дед успел понянчиться с ним, передать тепло своих рук, а с бабушкой он жил вместе долгие годы. На ее глазах сделал свои первые шаги, и она же давала ему напутствия перед защитой дипломной работы. Почетное право открытия памятного бюста Валентины Александровны в СГУ в 2017 году было предоставлено именно ему, ее внуку.

Самому младшему внуку, Артему Андреевичу Витязеву, 19 лет. Он студент московского Государственного университета по землеустройству.

Внуки Витязевых гордятся и изучают историю своей семьи, а значит и историю нашей земли – Республики Коми.

На памятнике Валентине Александровне в уголке мы поместили изображение факела, того горящего факела, который всегда раньше присутствовал на эмблеме университета. Символа огня, света, жизни, правды, разума, просвещения. Символа всего лучшего, что передается из поколения в поколение.

Татьяна ВИТЯЗЕВА,

невестка Валентины Витязевой, выпускница СГУ имени 50-летия СССР

Фото из семейного архива Витязевых