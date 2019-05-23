Александра Гандзюк: «Не представляю себя без хоккея»

В апреле 19-летняя уроженка Коми Александра Гандзюк, играя в составе уфимской команды «Агидель», стала чемпионом Женской хоккейной лиги. Первые шаги в хоккее талантливая защитница делала, тренируясь в стенах воркутинской арены «Олимп». В интервью «Республике» хоккеистка рассказала о своем становлении, пути к титулу чемпионки страны и дальнейших спортивных планах.

– Как вы начали заниматься хоккеем?

– Хоккеем занимался мой старший брат, и, глядя на него, я тоже захотела. Родители были не против, и папа отвел меня на каток, когда мне было семь лет. Получилось так, что играла среди мальчиков своего года рождения в команде «Олимп-99/2000». Брат продолжает играть, но только на любительском уровне.

– Было дискомфортно с мальчишками тренироваться?

– Нет. Я сначала вообще не знала, что существует женский хоккей. Играла с мальчиками, и ни в Воркуте, ни где-то на соревнованиях, куда мы ездили, не было других девочек. Только на соревнованиях за границей впервые увидела, что девочки играют. Правда, тоже в командах с мальчиками. О большом женском хоккее я узнала только в двенадцатилетнем возрасте.

– Мечтали попасть в какую-то конкретную команду?

– Определенной команды-мечты не было. Самая ближайшая команда, конечно, из Ухты (имеется в виду клуб «Арктик-Университет», который с 2018 года базируется в Санкт-Петербурге под названием «СК Горный», – авт.). Я ездила как-то раз и тренировалась там с девчонками, но потом просто поставила перед собой цель выйти на профессиональный уровень.

– В Ухте команда зародилась в 2012-м.

– Да-да, тогда я и узнала о существовании женского хоккея как такового, мне было 12 лет. У нас тогда в «Олимпе» растопили лед, а мне нужно было готовиться к первым соревнованиям среди девочек. Чтобы получать игровую практику, приходилось выступать в составах сборных других регионов. На первые соревнования я ездила в Челябинскую область, и мне надо было потренироваться. Появилась возможность на неделю съездить с этой целью в Ухту. Это было в декабре 2012-го. Там сказали, что нужно подрасти, потому что по возрасту еще не подхожу, и предложили приехать в следующем сезоне. Но к тому времени я уже оказалась в другом клубе. В мае того же года участвовала в соревнованиях «Золотая шайба» среди девочек, играла за Кировскую область, и там меня заметил тренер подмосковной команды «Атлант», на базе которой собирались открывать новую женскую команду в Московской области под названием «Комета». Так в 13 лет я подписала первый контракт. Но команда просуществовала всего два года.

После того как «Комета» развалилась, играла на уровне СДЮСШОР за команду «Челябинские волчицы». Там отыграла два года и перестала подходить по возрасту. Потом на спартакиаде ко мне подошел тренер и сказал, что уфимская «Агидель» вызывает меня на просмотр. Я к ним приехала, это было летом 2017-го, и, скажем так, не подошла. Решила на год вернуться в Воркуту, чтобы потренироваться и заодно окончить одиннадцатый класс. Когда спустя год снова встал вопрос о выборе команды, мама предложила мне позвонить в «Агидель». Позвонила и снова получила приглашение на просмотр. На этот раз меня взяли.

– Родители всячески способствуют вашему увлечению хоккеем?

– Да, на протяжении всего пути они меня очень поддерживают. Какие бы ни были взлеты и падения, родители и брат всегда со мной.

– Сезон-2018/19 в Женской хоккейной лиге стал не только дебютным, но и победным. Каковы впечатления от первого сезона?

– Сначала, конечно, был мандраж, особенно в первых играх, но со временем все стало получаться.

– «Дедовщины» не было?

– Нет, девочки, наоборот, во всем поддерживали. Коллектив хороший, поначалу, конечно, было не очень комфортно, но потом все друг за друга стояли горой, так как нам нужно было идти к кубку.

– Тяжело привыкать к постоянным перелетам-переездам?

– Особо нет, был запас времени, чтобы отдыхать перед тренировками и играми. Менеджеры грамотно подошли к вопросам логистики. Мы всегда вылетали раньше обозначенной даты матчей, поэтому было время отдохнуть, затем выйти на тренировку, а играли мы уже только на следующий день.

– Если говорить о сезоне в целом, то особенно запомнилось, наверное, полуфинальное противостояние с командой «СКИФ»?

– Да, в плей-офф был напряженный матч с командой из Нижнего Новгорода. Решающая третья игра, бились за выход в финал (в женском хоккее полуфинальная серия длится до двух побед, и счет в серии с командой «СКИФ» был 1:1 – авт.), и за семь минут до конца игры проигрывали со счетом 0:3. Но тренерам удалось найти нужные слова, помогли также ассистенты и капитан. Они нас правильно настроили. В раздевалке были и слезы, и смех, но мы настроились, и за 32 секунды до конца игры при счете 2:3 сумели сравнять счет и в овертайме забили победную шайбу. Это одно из ярчайших воспоминаний, а самое яркое – это когда все-таки поднимаешь кубок над головой.

– А тяготение к игре в защите у вас было с самого детства?

– В первый год я играла в воротах. Потом сказала, что хочу забивать голы, и попросила форму игрока, а когда играла в поле, мой первый тренер Валерий Петрович Архипов меня сразу почему-то поставил в защиту. Вторым тренером был Алексей Валентинович Чернядьев. Он тоже внес большой вклад в мое становление. Перед подписанием контракта с «Агиделью» год я тренировалась именно с ним.

– Недавно стало известно, что «Агидель» не продлила с вами контракт. Это было неожиданностью?

– Я заключала контракт на один сезон и изначально понимала, что в дальнейшем продлить его будет тяжело, все-таки конкуренция в команде серьезная. Мне предложили подождать, пока посмотрят других девочек, либо в качестве альтернативы следующий сезон отыграть в другом, может быть, менее титулованном клубе, чтобы набраться игровой практики.

– Там практики было немного, видимо, приходилось играть в третьем-четвертом звеньях?

– Были моменты, когда и в стартовом звене выходила, наверное, в паре игр, и во втором звене играла, но чаще всего в третьем.

– А как часто бываете в родной Воркуте?

– Часто выбираться туда не получается, в последний раз приезжала прошлым летом. Сезон все-таки был напряженный, плотный график игр.

– Вы подписаны в соцсетях на многие воркутинские странички. Постоянно следите за тем, что там происходит?

– Да, конечно, интересно, что происходит в городе, родители там, брат, родные.

– В декабре прошлого года вы дебютировали в составе сборной России. Какие остались впечатления от поездок на матчи в Китай и Чехию?

– Действительно, это был первый вызов, поехала на игры в Шэньчжэнь с местной командой «Shenzhen KRS Vanke Rays». Впервые отправилась столь далеко, и было непросто перенести дорогу и климат. Мы уезжали из Москвы при погоде минус пять-семь градусов, а в Китае плюс 23, поэтому было чуть-чуть некомфортно в плане акклиматизации. Но мы все быстро сыгрались, меня поставили в звено с девочками из «Агидели», с которыми вместе начинали сезон. У нас там были просто товарищеские игры, два матча проиграли с разницей в одну шайбу, вторую игру по буллитам.

– Судя по результатам, в Китае неплохо развивается женский хоккей?

– Ну как сказать? На самом деле там представительниц Китая в команде почти нет, а играют в основном американки и канадки. Команда из Шэньчжэня играет в CWHL (Женская хоккейная лига Канады – авт.), и они там занимают не последнюю строчку.

– В Китае хоккей не особо популярен, судя по тому, сколько людей ходит болеть за команду «Куньлунь Ред Стар» (клуб из Пекина участвует в Континентальной хоккейной лиге – авт.). На играх в Шэньчжэне болельщики-то на трибунах были?

– Там даже и трибун не было. Площадка оказалась неудобной: слишком высокие борты и мало места на скамейке запасных. На вторую игру представители Китая пришли посмотреть – несколько человек, им стулья поставили.

– А зачем это все вообще нужно Китаю?

– Честно говоря, сама не знаю. Нас вызвали сыграть, мы съездили и сыграли. Свою работу сделали.

– Затем был турнир четырех наций в Чехии.

– Туда поехала в составе сборной до 23 лет, мы были единственной такой молодой сборной, все остальные играли в основных составах. Не думали, что уступим Норвегии и Франции (россиянки проиграли 1:2 и 1:3 – авт.), но так получилось. На последнюю игру настроились, сделали выводы, чтобы защитить честь страны, и вышли только побеждать. Победили Чехию со счетом 4:2 и в итоге заняли четвертое место.

– У вас на странице «ВКонтакте» все о хоккее. Что для вас хоккей?

– Это часть моей жизни, не представляю себя без хоккея.

– А есть кумиры среди хоккеистов?

– Не скажу, что на кого-то равняюсь, хочу быть собой. Нравится игра многих хоккеистов, в основном это нападающие, конечно. Они меня восхищают маневренностью. Как защитник мне импонирует швед Патрик Херсли, который выступает за питерский СКА, особенно нравится его сила броска. В оборонительном плане нравится, как играл Вячеслав Фетисов. Люблю смотреть хоккейные матчи, следить за тем, как игроки понимают друг друга. Но обычно не привязываюсь к командам, ни за кого не болею. Год в Уфе наблюдала за «Салаватом Юлаевым», поэтому болела за них, команда неплохая. Нравится в Континентальной хоккейной лиге челябинский клуб «Трактор».

– В женском хоккее применяются грубые приемы?

– У нас силовая борьба запрещена, но не скажу, что женский хоккей более нежный, бывают и стычки, и силовые приемы, но они не столь выражены, как в мужском хоккее.

– А до какого возраста вообще девушки играют? Вот вы как долго планируете играть?

– Ну, это как пойдет. Планирую играть максимально долго, насколько будет возможно. Самым возрастным игрокам в ЖХЛ сейчас по 30 лет.

– Какие интересы есть помимо хоккея?

– Просмотр фильмов и сериалов, смотрю в основном молодежные сериалы про американских школьников, не могу выделить какие-то конкретные. В поездках между играми в автобусах, в самолетах, после тренировок, когда уже ничего не хочется, то остается только лечь и смотреть сериал. А так очень часто выбираемся в кино. Иногда читаю книги. Одна из последних – «Русская пятерка» – об игроках команды «Детройт Ред Уингз».

Ярослав СЕВРУК

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