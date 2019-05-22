Сыктывкар благоустраивается

Несколько общественных территорий столицы Коми в этом году преобразятся. Такая информация прозвучала на городской планерке, прошедшей 21 мая. В частности, перемены коснутся парка в сыктывкарском микрорайоне Строитель, участка улицы Коммунистической на спуске к Кировскому парку.

Обширная зеленая зона в районе улиц Старовского и Оплеснина долгое время была в плачевном состоянии – замусоренная, неблагоустроенная, да и вообще считалась местом неблагополучным, куда на прогулку лучше не выходить. Сейчас же парк городского Строителя намерены превратить в ухоженное, современное место отдыха, как и хотели местные жители. По словам мэра города Валерия Козлова, на конкурс по благоустройству этой территории заявилось два претендента. Подрядчик будет определен в ближайшие дни, 3 июня с ним заключат контракт.

А вот благоустройство площадки в самом центре города, рядом с Республиканским стадионом и Центральным бассейном (в народе это место именуется «под часами») откладывается на следующий год, несмотря на то, что все необходимые документы готовы. Дело в том, что в 2020 году пройдет реконструкция стадиона, и чтобы не проводить работы в этом районе два года подряд, решено их совместить.

Кроме того, в скором времени пройдет озеленение центра Сыктывкара, будет высажено пятьдесят длинномерных деревьев, начнется благоустройство газонов – не только восстановят после зимы старые, но и сделают новые. В частности, новые газоны появятся на улице Советской (в промежутке между улицами Бабушкина и Пушкина) и улице Куратова (между Советской и Первомайской).

На днях началось благоустройство участка улицы Коммунистической на отрезке между Советской и Кирова, то есть на спуске к парку. Общественность давно настаивала на создании там пешеходной зоны с правой стороны. Но в понедельник часть горожан была возмущена тем, что на этой территории спилили все деревья по правой стороне. А те, кто хотел, чтобы в этом месте наконец появился нормальный тротуар и детям, идущим на занятия в РЦДО, не приходилось бы преодолевать последние десятки метров пути по узкой ухабистой тропке, огибающей старые тополя, или лезть под машины, наоборот, порадовались.

– Раньше люди были недовольны тем, что приходится выходить на проезжую часть в связи с тем, что справа физически не было места ни для пешеходной дорожки, ни для велодорожки, с коляской там было не проехать, – пояснил Валерий Козлов. – Поэтому часть тополей, причем достаточно старых, мы убрали, но в другом месте, повторюсь, высадим 50 новых деревьев. С левой стороны спуска эксперты решают, какие деревья сохранить, а какие убрать и посадить новые. Конечно, сейчас это визуально выглядит не совсем приятно, но озеленение в исторической части идет гораздо быстрее, чем уборка старых деревьев.

Анна ПОТЕХИНА

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