В Коми дешевеют дачи

Второй год подряд Республика Коми возглавляет рейтинг самых дешевых дач в стране. По данным федерального портала «Мир квартир», российские дачи подешевели за год на 8 процентов. Сильнее всего цены снизились в Бурятии, где дачи потеряли до 17,7 процента стоимости. Более 16 процентов падения зафиксировано во Владимирской области, более 15 процентов – в Кемеровской, Ивановской областях и в Республике Коми.

В прошлом году по минимальным для России ценам дачи продавались в Коми и в Оренбургской области. В 2018 году в Коми среднестатистическая дача стоила 464 тысячи рублей. Впрочем, цены на дачные участки варьируются от ста тысяч до нескольких миллионов.

В этом году самую бюджетную дачу можно приобрести в Ивановской области – 427 тысяч рублей. Это в 16 раз меньше, чем в Москве, в восемь раз меньше, чем в Крыму, и в три раза – чем в Пермском крае. Недорого дачи стоят также в Кировской области – около 430 тысяч рублей, в Брянской, Вологодской областях и Республике Бурятия – в среднем 475 тысяч рублей.

Средняя цена дачи по стране – более 1,2 миллиона рублей. За год, с мая прошлого года, дачи подорожали в 23 регионах из 70 исследуемых. Больше всего подскочили в цене дачи в Краснодарском крае, Ленинградской, Калининградской, Свердловской и Нижегородской областях.

На первом месте рейтинга дорогих цен традиционно расположилась Москва. Стоимость одного такого дома здесь составляет примерно семь миллионов рублей. В Подмосковье покупка дачи обойдется на два миллиона рублей дешевле. На третьем месте Санкт-Петербург с ценой 3,5 миллиона рублей. Почти во столько же оцениваются дачи в Крыму и Севастополе.

Артур АРТЕЕВ

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