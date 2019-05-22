Близкое знакомство с Ван Гогом

Выставка репродукций в технике жикле «Ван Гог. Симфония цвета» открылась 18 мая в Серебряном зале сыктывкарского Центра культурных инициатив «Югöр». Винсент Ван Гог – один из самых популярных в мире художников постимпрессионистов. Сыктывкарцы получили возможность детально и подробно изучить семьдесят репродукций его известных картин и узнать историю жизни художника.

Винсент Ван Гог – нидерландский художник-постимпресси-онист, имя которого знают даже далекие от искусства люди. За свою недолгую и сложную творческую жизнь он создал более двух тысяч произведений искусства, включая 930 картин, 1100 рисунков и эскизов. При жизни за существенную сумму была продана только одна его работа – «Красные виноградники в Арле». Большую часть своей жизни художник прожил в бедности. Сейчас работы Ван Гога являются одними из самых ценных и дорогих полотен в мире. Они находятся в музеях и частных коллекциях разных стран. Собрать все самые знаменитые картины в одну выставку не представляется возможным. Но на выставке можно увидеть жикле-копии. Это эксклюзивные цифровые художественные репродукции шедевров живописи на холсте, по качеству исполнения и цветопередачи не уступающие оригиналу.

Сыктывкарцев на выставке встречал сам Винсент Ван Гог (актер в его образе). Рыжебородый живописец в соломенной шляпе и с деревянной трубкой задумчиво делал наброски и охотно позировал посетителям. Неповторимую атмосферу парижского Монмартра конца позапрошлого века создавала и музыка – студент колледжа искусств Лев Щемелинин исполнил на аккордеоне концертный триптих французского композитора Жюля Кати. Посетители делали селфи на фоне полотен.

Во время мероприятия состоялась презентация фестиваля «Диалог. Синтез искусств». В нем фотографы, музыканты, актеры города объединились, чтобы создать нечто совершенно новое. В этом году тема фестиваля – «Театральные истории». Его открыли актеры Национального музыкально-драматического театра Коми, показав отрывок из музыкальной комедии «Шуйгун» («Левша»). В основе пьесы – известная история о тульском мастере Левше, подковавшем английскую блоху. Спектакль на коми языке поставлен по сказу Николая Лескова и пьесе Евгения Замятина «Блоха».

Художник по песку Светлана Шилова представила работы Ван Гога в технике песочной анимации. В фойе прошли мастер-классы по созданию подсолнухов из бумаги и по копированию картин Ван Гога.

Артур АРТЕЕВ

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