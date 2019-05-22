Сыктывкарцев приглашают на «цифровую» зарядку

Мероприятие состоится в субботу, 25 мая, на набережной в Кировском парке Сыктывкара. Начало зарядки в 11 часов. Как отметили организаторы, цель акции – акцентировать внимание жителей Коми на необходимости проверить свою готовность к переходу на «цифру».

Проведет цифровую зарядку для жителей и гостей Сыктывкара президент Федерации киокушинкай каратэ-до Валерий Малышев. В мероприятии примут участие представители органов власти, Радиотелевизионного передающего центра региона, СМИ, волонтеры, спортсмены.

По информации, размещенной на портале правительства Коми, после зарядки в небо запустят двадцать воздушных змеев, брендированных логотипами телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания, а также «цифровой бабочкой» и названием субъекта. Еще два змея взлетят в небо с символикой цифрового телевидения и с надписью «Республика Коми».

Жители и гости столицы могут также проверить свои знания о цифровом телевидении и выиграть цифровые приставки.

Напомним, что переход на «цифру» в России стартовал с февраля 2019 года. В числе преимуществ цифрового телевидения – высокое качество изображения и звука, многоканальность, простота настройки приемного оборудования. При этом абонентская плата отсутствует.

В Коми отключение аналогового вещания состоится 3 июня 2019 года.

Проверить, какой сигнал принимает телевизор, можно, включив один из центральных каналов и посмотрев, есть ли около логотипа буква А. В течение недели после отключения на экранах телевизоров в аналоговом эфире будет транслироваться информация о прекращении вещания в данном стандарте.

Региональная горячая линия по вопросам перехода на цифровое ТВ доступна по бесплатному номеру 8-800-200-82-12.

Также консультацию по подключению к сигналу цифрового ТВ можно получить на горячей линии ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) по номеру 8-800-220-20-02 или на сайте смотрицифру.рф.

Мероприятия, посвященные переходу на цифровое телевещание, прошли и в других регионах России. В девятнадцати регионах второго этапа отключения аналогового вещания, который состоялся 15 апреля, открылись «телеаллеи». Как сообщила пресс-служба РТРС, каждая «телеаллея» состоит из двадцати деревьев, которые символизируют двадцать бесплатных телеканалов первого и второго мультиплексов. Сажали деревья представители администраций регионов и волонтеры. В большинстве регионов высажены деревья, характерные для их местности: в Липецке – рябины, в Черкесске – дубы, в Кирове – липы, в Кемерове – ели.

В северных регионах в апреле еще лежал снег, высаживать деревья было рано, поэтому «телеаллеи» открыли в торговых центрах. В Благовещенске высадили фикусы, в Тюмени и Иванове – туи. В Южно-Сахалинске появилась прогулочная зона из искусственных растений. В Костроме организаторы акции выпустили в торговом центре двадцать живых бабочек, символизирующих яркость и красочность «цифры». В Ижевске в церемонии открытия «телеаллеи» приняли участие вокалистки известного музыкального коллектива «Бабушки из Бураново». В Салехарде переходу на «цифру» был посвящен один из самых любимых праздников народов Севера – День оленевода. Местные жители соревновались в прыжках через нарты, перетягивании палки и национальной борьбе, организаторы выпустили в небо двадцать шаров с логотипами телеканалов. Акции, посвященные переходу на цифровое телевидение, прошли в подмосковной Балашихе, Великом Новгороде, Кургане, Нальчике, Саранске, Ставрополе, Чебоксарах и Элисте.

А в самом центре Москвы, в ГУМе, установлено «Цифровое теледерево» – арт-объект, который стал символом перехода России на новый формат телевещания. «Цифровое теледерево» объединило телевизионные каналы двух мультиплексов. С полным запуском сети цифрового эфирного вещания в конце 2018 года жители России могут принимать эти каналы в высоком качестве.

Сейчас общедоступны телеканалы ТВЦ, ОТР, Россия 24, Карусель, Россия Культура, 5 канал, НТВ, Матч ТВ, Россия 1, Первый канал, Муз ТВ, ТНТ, МИР, Звезда, Пятница, ТВ-3, Домашний, СТС, Спас, Рен ТВ.

Кроме того, на территории страны можно, используя радиоприемник, слушать бесплатно три радиостанции: «Радио России», «Маяк», «Вести FM».

Светлана СОЛОВЬЕВА