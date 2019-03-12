Где в Коми отдыхать хорошо: секрет раскрыли российские блогеры

Усть-Вымь, Арабач, Ухта, Печора, Сыктывкар, Выльгорт, Ыб, Куратово и Визинга – девять самобытных жемчужин Коми привлекли популярных трэвел-блогеров России. Участники экспедиции «Серебряное ожерелье» прославили уголки края и составили маршруты для туристов. На всем протяжении тура их сопровождали надежная связь и интернет цифрового партнера – компании «МегаФон». Республика Коми стала вторым регионом на карте новой медиаэкспедиции «Серебряное ожерелье». Топовые блогеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Коми открыли новые «тропы» для путешествий.

Делиться эмоциями участники могли в онлайн-режиме – сотни базовых станций МегаФона обеспечивали надежную связь по маршруту следования. Были совершены десятки звонков из самых глухих мест, где редко ступает нога путешественника.

Средняя скорость мобильного интернета, испытанного блогерами, составила 23 Мбит/с. Всего было передано около 100 гигабайт фото- и видеоматериалов. Красоту архитектурных ансамблей, национальных блюд, музеев сразу оценивали миллионы пользователей Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и Livejournal. В рейтинг самых популярных стримов вошли:

1. Город на Сысоле – 302 280 просмотров

2. Финоугорский парк в с.Ыб – 242 625 просмотров

3. Фестиваль Гажа Валяй в Визинге – 150 903 просмотра

«Я люблю рассказывать о нашей удивительной стране всему миру. И, конечно, мне как travel-блогеру, важен быстрый интернет, который на всем маршруте меня не подводил и обеспечил моему каналу миллионы просмотров. Благодаря уверенному приему мне удалось показать подписчикам самый узкий переулок и самую протяженную улицу в Европе, рассказать о ценах, маршрутах, интересных местах. Нужно, чтобы люди чаще ездили по нашей стране, — это ничуть не хуже заграничных путешествий», – поделилась впечатлениями Юлия MostinkovichLIFE.

«Для работы в соцсетях и спокойствия путешественникам просто необходимы смартфон и доступная для звонка сеть, в зоне которой проживет 90% населения Республики. Но «мишенью» связистов становятся не только населенные пункты, но и трассы. В этом году инженеры обеспечили покрытие еще на 30 километрах трассы «Вятка», и сегодня мы – надёжный мобильный попутчик для тех, кто ездит по стране», – комментирует технический руководитель МегаФона в Сыктывкаре Евгений Бузулуцкий

Маршрут тура длиною в год пролегает по территории Санкт-Петербурга и Ленобласти, Калининграда, Архангельска, Вологды, Карелии, Великого Новгорода, Пскова, Мурманской области, Ненецкого автономного округа и Республики Коми. Участники расскажут о самых красивых уголках, которые войдут в состав «Серебряного ожерелья» России и отметят маршруты экспедиции на интерактивной карте на сайте openso.ru.

текст и фото «МегаФон»