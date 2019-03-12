Светлана Дегтева: «Мы оставим потомкам биологическое разнообразие природы»

Специалисты Института биологии Коми научного центра УрО РАН подготовили и представили для утверждения в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды обновленные списки видов флоры и фауны Красной книги республики, которая сейчас готовится к переизданию. Это будет уже третье по счету официальное издание, обеспечивающее охрану редких видов растений, животных и грибов региона. О том, насколько отличается содержание нынешнего и предыдущего изданий Красной книги и о спонсорской помощи Монди СЛПК при ее подготовке «Республике» рассказала временно исполняющий обязанности директора Института биологии, доктор биологических наук Светлана Дегтева.

– Региональную Красную книгу начали издавать сравнительно недавно – за 20 лет свет увидело два выпуска. Но наверняка учет редких видов живой природы в регионе начался значительно раньше?

– Красная книга Республики Коми была учреждена первым главой региона Юрием Алексеевичем Спиридоновым. Первое издание вышло в свет в 1998 году, в 2009-м появилось второе. Но вы правы – сохранением редких видов у нас в регионе занялись задолго до издания Красной книги. В начале 1960-х при Коми филиале Академии наук СССР была создана комиссия по охране природы. С этого времени началось формирование в республике сети особо охраняемых природных территорий (сокращенно ООПТ). До этого существовал только один объект природно-заповедного фонда – Печоро-Илычский заповедник, созданный в 1930 году.

Геоботаник Наталья Ивановна Непомилуева обратила внимание на то, что в нашем регионе началось резкое сокращение популяции кедра (сосны сибирской). Что явилось причиной? В республике проходит западная граница распространения этого вида, леса с его участием не занимают больших площадей. У кедра очень вкусные орехи, поэтому его шишки традиционно собирает местное население. Но при сборе шишек люди зачастую губили деревья, а ведь кедры могли бы расти до 600 лет. К тому же Приуралье в 1960-е годы сильно пострадало от пожаров, и часть лесных массивов была уничтожена. Поэтому, сосредоточившись на вопросах охраны этого вида, Наталья Непомилуева предложила организовать несколько особо охраняемых территорий в местах, где сохранились леса с преобладанием кедра, и даже лесные массивы, где он хотя бы был отмечен. Таким образом, можно считать, что кедр стал первым видом охраняемых в Коми растений еще до создания Красной книги.

В 1982 году по инициативе специалистов Института биологии была опубликована книга «Редкие и нуждающиеся в охране растения и животные Коми АССР», которая не имела статуса юридического документа. Годом позже правительство республики утвердило подготовленные учеными списки редких растений с рекомендациями по ограничению их использования. Федеральная и региональные Красные книги имеют статус законодательных актов. И когда в 1998 году в Коми была учреждена Красная книга, биологические виды, занесенные в нее, стали законодательно отличаться от всех остальных, встречающихся на территории региона. Для них установлен особый режим охраны: животных нельзя добывать, растения и грибы срывать и выкапывать, и самое главное – нельзя нарушать места их обитания. Этому во многом способствует развитая система особо охраняемых природных территорий, включающая сегодня 240 объектов, два из которых федерального подчинения – национальный парк «Югыд ва» и Печоро-Илычский заповедник.

– Откуда возникло название «Красная книга»?

– Международный союз охраны природы (МСОП) в 1948 году впервые издал списки растений и животных с критической и сокращающейся численностью. Для того чтобы привлечь внимание руководителей крупных компаний и общественности к этой проблеме, списки таких видов напечатали на листах бумаги красного оттенка, и они получили название «красных списков МСОП». Отсюда и произошло в последующем название «Красная книга».

В нашей стране Красные книги рекомендовано печатать с обычными страницами. Еще раз подчеркну, что в России любая Красная книга – это юридический документ, а во многих зарубежных странах такое издание носит рекомендательный характер, направлено на популяризацию сведений о тех видах, которым необходима специальная охрана.

– Редкие растения и животные в нашей республике встречаются только на особо охраняемых территориях?

– Не совсем так. Если мы посмотрим на списки тех видов, которые в настоящий момент занесены в Красную книгу, и сопоставим с данными о том, как они представлены на тех или иных особо охраняемых природных территориях, то увидим – в среднем около 80 процентов организмов различных групп произрастают и обитают на ООПТ. Мы можем быть в значительной степени уверены, что они останутся во флоре и фауне региона, потому что сохраняются их местообитания.

Можно только порадоваться, что в Коми большая площадь природного заповедного фонда – более 5,4 миллиона гектаров. Это создает необходимую основу для сохранения «краснокнижных» видов. При этом не все редкие из них зарегистрированы на охраняемых территориях. Выход из сложившейся ситуации – в организации новых ООПТ. Наименее защищены сегодня ландшафты притундровых лесов и гор Полярного Урала. Недавно на основании предложений ученых на территории Воркутинского района учреждены три новых заказника. На юге республики, в Койгородском районе на границе с Прилузьем и с Кировской областью, планируется создать национальный парк «Койгородский». Это будет способствовать сохранению ряда редких видов.

– Есть ли какой-то количественный показатель, на основании которого вид считается редким?

– Такие критерии в большей степени используют в странах Европы, где степень трансформации ландшафтов в результате деятельности человека достигла критических значений. В них вид включают в Красную книгу, если его численность составляет от десятков до тысячи особей. Зарубежные ученые долгое время считали, что вид можно сохранить вне среды его обитания. Широко применялись и применяются такие методы охраны, как искусственное выращивание растений и их последующая пересадка в природу, разведение животных в неволе. Российские специалисты, напротив, всегда считали, что основной метод сохранения редких видов – их сохранение в природе.

При принятии решения о занесении вида в региональную Красную книгу специалисты детально анализируют сведения о том, насколько широко он распространен в мире, России и Республике Коми, проходит ли в регионе граница его естественного распространения, приурочен ли он к большому числу местообитаний или избирателен к условиям среды обитания, каковы его общая численность и численность отдельных популяций, тенденция их изменения. Особое внимание уделяют факторам, которые ограничивают численность и распространение вида. Они могут быть естественными, например, недостаточное число мест, пригодных для успешного его обитания/произрастания, или его биологические особенности (низкая плодовитость, отсутствие опылителей), или быть обусловлены деятельностью человека (промышленное освоение территории, браконьерство, нерегламентированный сбор растений или их частей в качестве лекарственного сырья или на букеты). На основе этого определяют потенциальную степень уязвимости вида. Виды со случайным пребыванием, а также тяготеющие к антропогенным местообитаниям или имеющие заносное происхождение, в Красную книгу не вносят.

Василий Чупров, начальник отдела планирования лесообеспечения службы лесопользования АО «Монди СЛПК»:

– Переиздание Красной книги – событие важное. Это не просто «перечень редкостей», но и рабочий документ, который дает защиту тем местностям, где обитают находящиеся под угрозой исчезновения животные и растения. Монди СЛПК предельно бережно обращается с природными ценностями. В нашей лесной аренде выделены участки повышенной экологической значимости, в том числе редкие и исчезающие экосистемы и места потенциальной концентрации краснокнижных видов. На таких участках введен специальный режим лесопользования, позволяющий максимально сберечь выявленные ценности. Кроме того, на каждой делянке обязательно сохраняются ключевые элементы древостоя, а также биотопы – участки леса, имеющие особое значение для сохранения биологического разнообразия.

– Красная книга Республики Коми 2009 года выпуска почти на треть объемнее первого издания. Это означает, что редких видов стало больше?

– Число редких видов во втором издании Красной книги увеличилось менее чем на 20 процентов и в основном за счет групп организмов, ранее недостаточно изученных (грибы, лишайники, мхи, водоросли, беспозвоночные животные).

В целом экологическая ситуация в нашем регионе достаточно стабильная, степень нарушенности ландшафтов относительно невелика, поэтому видов, для которых существует угроза исчезновения, очень немного. При этом численность многих видов, включенных в республике в число охраняемых, в странах Европы уже упала до критической черты. Это подчеркивает важность их региональной охраны. Биологическое разнообразие флоры и фауны, разнообразие нетронутых природных ландшафтов, которое есть на территории региона и хорошо представлено на ООПТ, это залог экологического равновесия, причем не только в масштабах нашей республики, но и биосферного равновесия в целом. Это общечеловеческие ценности, то, что мы оставим нашим детям, внукам, правнукам.

Еще раз повторю – вид нельзя сохранить, не сохранив место его произрастания или обитания. Ученые Института биологии всегда могли доказать, что нужно организовать тот или иной резерват, и в абсолютном большинстве случаев находили поддержку своих инициатив у органов государственной власти.

Сейчас, когда готовится третье издание Красной книги, появится новый инструмент, который будет препятствовать хищническому использованию редких видов и нарушению их популяций. Ни при первом, ни при втором издании Красной книги не были определены и утверждены таксы за ущерб редким видам и их местообитаниям. А вот в третьем издании такие механизмы, направленные на сохранение редких растений, животных и грибов, появятся.

– Разработкой критериев ущерба тоже занимаются ученые?

– Да, мы подготовили свои предложения. Большая работа в этом направлении проводилась и на уровне Российской Федерации. К моменту, когда был готов проект приказа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, для абсолютного большинства видов животных, даже не являющихся объектами охоты и рыболовства, в том числе и для жуков, бабочек, стоимость ущерба за уничтожение одного экземпляра была определена. И пусть в отдельных случаях она небольшая, но для всех видов, занесенных в республиканскую Красную книгу, будет введен повышающий коэффициент. Например, для беспозвоночных животных – коэффициент 20. Допустим, вылов определенного экземпляра бабочки в стране стоит 50 рублей. Если он занесен в региональную Красную книгу, то его вылов на территории Коми при коэффициенте 20 будет стоить 1000 рублей.

Надо сказать, что проблемы с выловом беспозвоночных животных достаточно серьезные. Наши специалисты проводят регулярный мониторинг и сталкивались с тем, что на Приполярный Урал приезжали люди, которые массово вылавливали бабочек, занесенных в региональную Красную книгу. И это не дилетанты, они ловят насекомых, чтобы создать коллекционные образцы для продажи. Известны случаи, когда браконьеры разоряют гнезда редких хищных птиц и выносят их яйца. Кречет, сапсан очень ценятся в арабских странах, где охота с хищными птицами – традиционный вид досуга богатых жителей. Из-за снижения численности, в том числе по причине браконьерства, эти птицы занесены в Красную книгу России, таксы за их уничтожение исчисляются сотнями тысяч рублей. Причем разорение гнезда и изъятие яиц тоже приравнивается к уничтожению экземпляров птицы.

Таксы будут утверждены Минприроды Республики Коми, они предусматривают разные суммы ущерба в зависимости от пола животного. Уничтожение самки оценивается дороже, чем убийство самца, потому что самка приносит потомство, и, если ее в определенном возрасте убьют, она не даст жизнь нескольким новым поколениям. В приказе, который готовится министерством, также вводится определенный повышающий коэффициент за вылов или уничтожение редких видов, их местообитаний на особо охраняемых природных территориях.

– Только вот как поймать таких браконьеров, если количество инспекторов по охране природы сокращено до предела?

– Конечно, это одна из больших проблем – сокращаются штаты и инспекторов, охраняющих водные ресурсы, и охотинспекторов, и лесничих. Штрафы будут распространяться не только на физических лиц, но и на юридические лица. Допустим, компания планирует взять в аренду участок леса. Ей необходимо провести обследование этой территории для того, чтобы выявить, есть ли там редкие виды и сколько их, какова их численность. Ущерб рассчитывается, во-первых, по числу экземпляров каждого вида, которые будут уничтожены, во-вторых, по степени нарушения среды их обитания. Это логично. Если сорвали или выкопали какое-то число экземпляров редкого растения, оставшиеся особи могут дать потомство и рано или поздно популяция восстанавливается. Но если уничтожено еще и местообитание, то даже при условии поступления семян с соседних территорий на трансформированном участке могут отсутствовать условия, необходимые для их развития.

В нарушенных ландшафтах, как правило, в первое время после воздействия человека условия для выживания организмов очень жесткие. В результате редкий вид на нарушенной территории может исчезнуть. Так, например, хорошо известно, что под пологом леса гораздо выше, чем на открытом пространстве, затенение и влажность. Это очень важно для обитающих в лесах лишайников и грибов. Рубка леса нарушает экологический режим их местообитаний. Кроме того, многие представители этих групп организмов растут на определенных деревьях. Есть лишайники, которые мы встретим только на осине, иве, рябине или только на ели. И если они будут вырублены, не окажется того субстрата, где данный лишайник сможет поселиться. Все это определяет высокую уязвимость лишайников и древоразрушающих грибов к рубке лесов. По этой причине многие их виды, типичные для ненарушенных таежных лесов, резко сократили свою численность в Скандинавских странах.

– Обследования уже законодательно предусмотрены или проводятся только по желанию арендаторов?

– Пока это законодательно не регламентировано. В соседней с нашей республикой Архангельской области такая практика внедрена. Для обследования лесов, отводимых в рубку, на наличие в них местообитаний редких видов приглашают специалистов – в основном сотрудников вузов и научных организаций.

Есть такое понятие, как лесная сертификация, побуждающая предприятия, занятые лесозаготовительными работами, соблюдать определенные экологические требования, в том числе и обеспечивать сохранение редких видов. Если поставщик древесины нарушил требования природоохранного законодательства, никто на мировом рынке не купит его продукцию. По правилам лесной сертификации работает одно из крупнейших лесоперерабатывающих предприятий, расположенных на территории региона, – Монди СЛПК. В тех случаях, когда леса, находящиеся в аренде предприятия, имеют высокую природоохранную ценность, в том числе и для обитания редких видов, рубки в них не проводят.

– Кроме того что будет введена система такс за ущерб, в чем еще отличие готовящегося выпуска Красной книги?

– В предыдущих ее изданиях определены пробелы. Прежде всего для многих видов было недостаточно сведений о численности популяций и тенденциях ее изменения. При переиздании Красной книги должно быть четко прослежено, является состояние популяций того или иного вида в регионе в целом стабильным или меняется. Если общая численность уменьшается, надо определить, с чем это связано, и предложить специальные меры охраны. Если численность восстановилась, но необходимость в наблюдении за ее динамикой в природе сохраняется, вид можно перенести в приложение к Красной книге, так называемый список видов, нуждающихся в биологическом надзоре. Если дальнейший мониторинг вновь покажет опасное снижение численности, он может снова быть включен в список охраняемых.

За прошедшие десять лет получены новые сведения о распространении охраняемых видов, эта информация отразится на картах. Будут уточнены разделы очерков «Принятые необходимые меры охраны видов». В них появятся данные об ООПТ, где обитают редкие растения, животные и грибы, даны рекомендации о необходимых мерах охраны тех, которые встречаются вне границ объектов природно-заповедного фонда.

Если говорить о числе видов, внесенных в список охраняемых, то количественно он практически не изменился. Было 535, сейчас рекомендовано для охраны 532. Но при этом из Красной книги Республики Коми исключены 85 видов, и большая их часть переведена в приложение 1. Это виды, нуждающиеся в постоянном контроле численности в природе – биологическом надзоре. Их число возросло со 167 до 244.

О таких видах и процедуре их перевода в список биологического надзора следует сказать особо. По итогам предшествующих исследований специалисты могли считать какой-то вид редким, а его популяцию уязвимой, но за 20 лет наблюдений не увидели критических негативных изменений в численности. Тем не менее он встречается в специфических местах обитания, которых не так много на территории Коми, или редок в масштабах всей области его распространения (ареала), не только в республике, но и в России. Наблюдать за таким видом, несомненно, нужно, но заносить его в новое издание Красной книги нет необходимости. В этом случае специалисты обосновывают необходимость его исключения из основного списка и целесообразность включения в список бионадзора.

Обитание вида в республике должно подтверждаться образцами, хранящимися в коллекциях. При переопределении ведущими отечественными специалистами коллекций, находящихся в Институте биологии, не было подтверждено, что в регионе действительно растут несколько видов мхов и один вид лишайников, ранее отнесенных к числу охраняемых. Они будут исключены из нового издания Красной книги в связи с уточнением определения.

Есть и другие примеры. В прошлое издание Красной книги была включена краснобрюхая жерлянка. Специалисты, обнаружившие эту амфибию в Койгородском районе, не зоологи. Они увидели необычную лягушку красного цвета, сфотографировали и, считая, что встретили редкий вид, решили не вылавливать для коллекции. Этот вид лягушки характерен для более южных регионов, за истекшие десять лет его находка не подтверждена, поэтому в новое издание не войдет.

И противоположная ситуация – в новый список включены виды, на нашей территории давненько не встречающиеся. Среди них, например, таймень обыкновенный. Последний экземпляр тайменя был выловлен в конце 1970-х годов в реке Илыч около кордона Изпыред. Он исчез в результате целенаправленной биологической мелиорации. Считалось, что эта хищная рыба составляет в природе серьезную конкуренцию семге. Виды, которые длительное время не выявляются на территории, в Красной книге обозначены категорией 0 – «вероятно исчезнувший». Почему напротив тайменя в региональной Красной книге, изданной в 2009 году, стоит статус 1? Когда мы готовили рукопись к изданию, юристы минприроды рекомендовали следующий подход: если вид занесен в Красную книгу Российской Федерации (а таймень там есть), в региональной Красной книге статус должен быть таким же. Когда мы издавали Красную книгу в первый раз, были иные подходы и учитывалось состояние популяции в регионе, таймень имел статус 0. Сейчас мы возвращаемся к прежним подходам: статус должен отражать реальное состояние вида на территории субъекта страны.

– А нельзя завезти в Коми для размножения тайменя из других регионов, где он сохранился?

– Это дорого и сложно, к тому же рыбы, обитающие в других регионах, имеют другой генофонд. Наши реки, может быть, и подойдут для завезенных особей, но это будет совсем не тот таймень, который исчез. Популяция вида, обитавшая на территории Коми, увы, утрачена.

Еще пример – обыкновенный подкаменщик. Это очень маленькая рыбка, 8-10 сантиметров длиной, встречается в уральских и тиманских реках. Никакой промысловой ценности она не имеет, но это хороший индикатор чистых вод. Подкаменщику нужна вода, хорошо насыщенная кислородом, он не переносит повышенных температур. В регионах, где отмечено интенсивное промышленное воздействие на водотоки, он уже стал редкостью. В Красной книге России его статус 2 – «находящийся под угрозой исчезновения». В нашем регионе в уральских реках это самый обычный вид, и охранять его в таком статусе смысла нет. Специалисты «ВНИИ Экология» – головного института, обобщающего весь опыт по ведению региональных Красных книг, – предложили нам перевести его в список биологического надзора. Исключать этот вид, занесенный в Красную книгу России, из региональной Красной книги мы не имеем права.

– Как получилось, что Монди СЛПК обратил внимание на Красную книгу, решил помочь в подготовке нового издания? Чья это инициатива?

– Сбор сведений о распространении редких видов, мониторинг их численности в период между переизданием Красной книги должны быть планомерными. С момента издания Красной книги в 2009 году необходимо было ежегодно проводить мониторинг состояния популяций редких видов, для получения сведений об их численности и тенденциях ее изменения. Это очень большая работа. Конечно, специалисты Института биологии, бывая в любой экспедиции и встретив редкий вид, обязательно проводят обследование его популяций по стандартным научным методикам. Но это нельзя считать систематической работой по ведению Красной книги. Необходимо организовать регулярное обследование известных местонахождений редких видов для получения научных данных. Для этого необходимы значительные средства, поскольку большинство из них встречается в труднодоступных районах, прежде всего в горах Урала и на возвышенностях Тиманского кряжа.

Три года назад мы получили целевой грант от правительства Коми и Российского фонда фундаментальных исследований и смогли начать планомерный сбор данных. В течение трех лет было выделено 636 тысяч рублей. В 2017 и 2018 годах свыше одного миллиона 250 тысяч рублей выделено из бюджета республики по линии министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Кроме того, понимая важность задачи, руководство региона два года назад при подписании соглашения между правительством Коми и Монди СЛПК предложило предприятию выделить в качестве спонсорской помощи средства на сбор научных данных, необходимых для издания Красной книги. На эти средства – два миллиона рублей – наши специалисты имели возможность ездить в экспедиции, прежде всего в труднодоступные районы, собирать необходимые данные, обобщить их. Главным результатом работ стали предварительные списки видов, предлагаемых для включения в Красную книгу и для исключения из нее, список бионадзора, карты распространения редких видов в республике, а также методические рекомендации по расчету ущербов – такс. Подготовлены предложения по организации системы мониторинга редких видов на особо охраняемых природных территориях. В настоящее время специалисты работают над текстами очерков для книги.

Мы благодарны руководителям региона, Минприроды Республики Коми, Монди СЛПК за оказанную поддержку и финансовую помощь. Переиздание Красной книги будет способствовать сохранению природных богатств нашего северного края.

Беседовала Галина БОБРАКОВА

Фото Артура АРТЕЕВА