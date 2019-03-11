Прощай, зима!

На широкую Масленицу покоряли столбы, жгли чучела и ели блины

В минувшие выходные в городах и районах Коми прошли проводы зимы и празднования широкой Масленицы. В Сыктывкаре народные гулянья развернулись 9 марта на Стефановской площади.

С утра в торговых рядах можно было купить выпечку, напитки, игрушки, шашлыки и блины. В полдень на сцене перед памятником Ленину начали выступать творческие коллективы и солисты, ансамбли народных и эстрадных танцев, хоры. На площади стартовали спортивные забавы, коми и охотничьи игры, катание на лошадях и электромобилях, закружились карусели.

Традиционный столб в этом году решились покорить четырнадцать смельчаков. Высота гладкого столба была 20 метров. Участников морально поддерживали ведущие конкурса братья Басковы. На вершине мужчин ждали заслуженные призы – сертификаты на бытовую технику: холодильник, микроволновку, электропечь, швейную машину, пылесос, электромясорубку, ультразвуковой увлажнитель воздуха и телевизор. Одним из тех, кто покорил высоту, стал ветеран этого состязания Руслан. Он уже двадцать лет подряд снимает со столба призы. Главный приз – холодильник – достался новичку Василию. Последний из призов – увлажнитель воздуха – увезет на родину гость из Саратова Сергей.

В традиционном конкурсе на лучшее масленичное чучело участвовали почти три десятка образовательных и культурных учреждений столицы. Они представили 33 работы. Всем участникам вручили дипломы, а победителям в номинациях еще и денежные сертификаты. Оценивались экологичность чучел, соответствие народным традициям, красочность, национальный колорит. Лучшее масленичное чучело смастерили сотрудники Дворца творчества детей и учащейся молодежи. За свое творение они получили приз – 5 тысяч рублей. В номинации «Фэшн Масленица» победил детский сад №29. Сотрудники детсада №69 оказались лидерами сразу в двух номинациях – «Хоровод Маслениц» и «Этномасленица». Второе место занял детский сад №43, третье – столичная школа искусств. Победителей наградил начальник управления культуры сыктывкарской администрации Олег Елфимов.

Гвоздем программы стало сжигание чучела в сквере около филармонии. Аутодафе провели актеры театра огненных и цирковых искусств «Power of Fire». На высоких ходулях и в костюмах скоморохов они превратили сжигание чучела в целое представление. Стоящие в сугробах дети скандировали: «Поджигай! Поджигай!», а когда чучело занялось огнем, то стали весело забрасывать жертву обряда снежками. Легкое чучело сгорело за считанные минуты, только долго тлела соломенная голова.

10 марта праздничные мероприятия прошли также в Эжвинском районе Сыктывкара, поселках Краснозатонский, Верхняя Максаковка и Седкыркещ.

На этой неделе начался Великий пост. Он завершится накануне Пасхи, которая в этом году будет 28 апреля.

Артур АРТЕЕВ

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