Девятого марта, в день открытия международной выставки «Интурмаркет» в Москве, экспозиционный стенд Республики Коми посетила заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, сообщает сайт правительства РК. Вице-премьер отметила, что у Коми высокий туристский потенциал, а также сформирован яркий контент и представлены широкие возможности по организации туризма на территории региона.

– В этом году мы представили новый стенд Республики Коми с уклоном на экологический туризм. Центральной темой проекта выступают путешествия на особо охраняемые природные территории, в частности на самое загадочной и живописное плато Маньпупунер, – отметил на презентации стенда министр культуры, туризма и архивного дела РК Сергей Емельянов.

Он также обратил внимание Ольги Голодец, что в Коми уделяется повышенное внимание разработке турпроектов для детей, и презентовал один из проектов – книжку-раскраску «Путешествие по Республике Коми. Туризм».

– Сегодня особенно важно с малых лет воспитывать интерес к своему краю, своей малой родине, к ее культурным и историческим традициям и достопримечательностям, – сказал министр. – Также мы планируем знакомить с красотами нашей республики детские группы из других регионов России.

По его словам, в этом году в регионе будет разработан проект финансовой поддержки туроператоров по организации детских туров по республике.

Праздник оленеводов «Тэрыб кöр» («Быстроногий олень») презентовала Ольге Голодец руководитель администрации Интинского района Лариса Титовец. Это событийное мероприятие также представлено на мероприятии «Минута славы» в рамках круглого стола выставки «Региональные турпродукты на раз-два-три. Рецепты удачных проектов: туристические события, маршруты, сувениры».

На стенде Коми посетители выставки смогут познакомиться с событийным календарем республики на 2019 год, а также совершить путешествие по региону в виртуальной реальности – увидеть с высоты птичьего полета архитектурные и природные красоты края, проплыть по рекам на байдарке, пройти по горам и девственным лесам Коми.

Лина ПЕРОВА